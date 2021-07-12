Kısa çalışma ödeneği, pandemi döneminde işten çıkarmaların önüne geçilmesi ve istihdamın güvence altına alınması amacıyla çıkarılmıştı. Koronavirüs ekonomik tedbirleri arasında yer alan Kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ)bugüne kadar milyonlarca çalışan ve iş veren yararlanmıştı. Şimdi gözler, Kabine toplantısında kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağına çevrildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAR MI?

Kısa çalışma ödeneği pandeminin ekonomik etkileri azaltmak amacıyla ilk olarak 2020 Nisan ayında hayat geçirilmiş ve Mart 2021’de son bulacağı açıklanmıştı. Ancak sonradan alınan bir kararla 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı.

Hem çalışanlar hem de iş verenler tarafından memnuniyetle karşılanan kısa çalışma ödeneğine ilişkin son ödemeler Temmuz ayında yapılırken, KÇÖ’nün uzamasına ilişkin talepler iş çevrelerinden gelmeye devam ediyor.

Ancak şu anda kısa çalışma ödeneğinin uzayacağına dair bilgi bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILACAK MI?

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusunda talepler devam ederken, konunun Kabine toplantısında ele alınıp alınmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı öncesi son Kabine toplantısının ana gündem maddesinin ise Kurban Bayramı tatili olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında konuyla ilgili gelişmelerin netleşeceği tahmin ediliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, pandemi nedeniyle faaliyetlerin bir süreliğine azaltılması ya da durdurulması halinde 3 ayı aşmamak koşuluyla sigortalı çalışanlara işe gidemedikleri süre boyunca gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. KÇÖ’nün temel amacı istihdamın korunması ve sürekliliğinin güvence altına alınmasıdır ve uygulama ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmaktadır.