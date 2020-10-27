Ekonomi Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Ekim 2020, Salı 00:22 Son Güncelleme:
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Kararla, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

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