Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün hesapta

Koronanın Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart 2020’den sonra pandemi tedbirleri kapsamında ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay süre için devreye alınan ve aralıklarla uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 30 Haziran 2021’e kadar sürecek. KÇÖ ödemeleri takip eden ayın başında yapılıyor. Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplara yatacak. Yine işsizlik ödenekleri de bugün banka hesaplarına aktarılacak. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme gerçekleştirilecek.

KİMLER ALABİLECEK?

31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ), 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere 3 ay daha uzatılmıştı. Buna göre, gerek 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’ nedeniyle çalışamayacak işletmelerde, gerekse pandemiden etkilendikleri için yeniden kısa çalışmaya dönen şirketlerde çalışanlar haziran sonuna kadar ödenek alabilecek. Mart ve önceki aylarda kısa çalışmada olup normal çalışmaya geçirilmiş işçiler ise 23 Nisan’dan itibaren yeniden kısa çalışmada kabul edilebilecek.



