Korona döneminde hem işveren hem de çalışanı rahatlatmak amacıyla ilk kez 26 Mart 2020’de 3 ay için devreye alınan ve çeşitli sürelerle uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) desteği, 28 Şubat 2021’de sona erecek. Yine işten çıkarma yasağına paralel olarak 17 Nisan’da da ücretsiz izin uygulaması başlatılmıştı. Ücretsiz izin uygulaması kapsamında verilen nakdi ücret desteği ödemelerinde süre de 17 Mart 2021’e kadar uzatılmıştı.

2 ay daha uzatılabilir

Cumhurbaşkanı’nın ihtiyaç duyulması halinde hem KÇÖ hem de ücretsiz izin desteği süresini Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi var. Vaka sayılarındaki düşüşe paralel bazı esnemeler gündemde. Tam normale dönüş için biraz daha zaman olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla KÇÖ’nün bu kapsamda 2 ay daha uzatılabileceği ifade ediliyor.

Zamlı olarak hesaplarda

Yeni yılın zamlı ilk Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve nakdi ücret desteği şubat başında hesaplara yatmıştı. Ocak ayında asgari ücretteki yüzde 21.56’lık artışa paralel olarak KÇÖ ve nakdi ücret desteğine de zam geldi. Böylece, en düşük aylık KÇÖ ödeneği 1.765 liradan 2.146 liraya çıktı. Tavan tutar ise 4.414 liradan 5.365 liraya yükseldi. Buna göre, asgari ücretlinin ve aylık brüt ücreti 7.358 liranın üzerinde olanların KÇÖ’leri arttı. Şubat ayına ait KÇÖ’ler de martın başında ödenecek.

Nakdi ücret 1.431 liraya çıktı

İşveren işten çıkarma yasağı uygulanan dönemde çalışanı ücretsiz izne çıkarabiliyor. Bu durumda da devlet ücretsiz izne çıkarılanlara, KÇÖ ve işsizlik maaşı alamayanlara nakdi ücret desteği veriyor. Nakdi ücret desteğinde de daha önce 1.177 lira olan aylık ödeme zamla birlikte, 1.431 liraya çıktı. Yani günlük nakdi destek tutarı da 39.24 liradan 47.70 liraya yükselmiş oldu.

Nakdi ücret desteği yine brüt asgari ücretin (2021 yılı için 3 bin 577 lira) yüzde 40’ı kadar hesaplanıyor. Nakdi ücret desteğinin de bir kez daha uzatılması gündeme gelebilir. Çünkü normale dönüşün kademeli olması bu kapsamda özellikle kafe ve restoranların tam kapasite hizmet vermesi henüz planlanmıyor. Özetle devam eden sosyal desteklerin ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha devam etmesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.