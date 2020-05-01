Kişi başına 6 bin TL kredi
Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) virüs salgını döneminde vatandaşın elini rahatlatmak için ortak bir karar alarak 1 Nisan’da Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi desteği başlatmıştı.
01 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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10 bin liraya kadar üst limiti olan ve geliri 5.000 liranın altında olanların 6 ay geri ödemesiz şekilde yararlanacağı krediye, bir ayda 4.5 milyondan fazla vatandaş başvurdu. Kamu bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre; bu kapsamda bir ayda toplam 27 milyar TL tutarında kredi tahsisi yapıldı. Böylece başvuran vatandaşların yüzde 86’sına kredi kullandırılmış oldu ve kişi başına kullandırma ortalaması ise 6 bin TL tutarında gerçekleşti. Açıklamada, başvurduğu halde şartları uygun olmayanların kredisinin olumlu sonuçlanmadığı ifade edildi.
Kimlerin başvurusu kabul edilmedi?
- Hanehalkı geliri 5.000 TL üstünde olanların,
- Eşlerden yalnızca birine krediye başvurma hakkı verilmesinden ötürü çift olarak başvuranlardan birisinin,
- Kredi Yurtlar Kurumu’ndan halen burs alan öğrencilerin,
- Ekonomik İstikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanların başvuruları olumlu sonuçlandırılmadı.