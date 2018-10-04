Kitapları çocuklar için sokağa taşıyor

Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Okan Murat Dede, çocuklar okusun diye kitaplarını sokağa taşıyor.

Ellibeşevler Mahallesi'nde yaşayan akademisyen Dede, cumartesi günlerini mahallesindeki çocuklara ayırıyor. Evindeki çocuk kitaplarını sokağa indiren Okan Murat Dede, kitapları apartmanının önündeki bahçe duvarına diziyor. Çocuklar da istedikleri kitabı okuyup geri getirmek şartıyla alıyor.

Dede, zaman zaman yanında toplanan çocuklara masallar da okuyor. Çocuklarla sohbet edip, okudukları kitapla ilgili sorular soruyor.

Evli ve 1 çocuk babası Okan Murat Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların teknoloji çağında kitaplardan çok uzak kaldığını en azından kendi çevresindeki çocukların kitaplarla bağının kopmaması için böyle bir çaba içine girdiğini söyledi.

Bayramlarda çocuklara para vermek yerine kitap hediye ettiğini anlatan Dede, daha çok çocuğu ulaşabilmek için kitapları sokağa taşıdığını belirtti.

İyi ya da kötü alışkanlıkların küçük yaşta elde edildiğinin altını çizen Okan Murat Dede, "Birey küçüklükten hangi alışkanlığı edinirse o devam ediyor. Küçükken okuma alışkanlığını elde ederse o hep öyle gider." dedi.

KÖY OKULLARINA DA KİTAP GÖNDERİYOR

Kütüphanesinde 3 bine yakın kitap bulunduğunu söyleyen Dede, sadece mahalledeki çocuklarla sınırlı kalmayıp köy okullarının kütüphanesine de kitap gönderdiğini aktardı.

"Ben köy okullarının kütüphanesine çok kitap gönderdim. İmkanım oldukça da göndermeye devam edeceğim." diyen Okan Murat Dede, şunları dile getirdi:

"Burada yaptığım farklı bir şey. Önceleri çok çocuk kitabı almıştım ben. O stoklar duruyor ama bitmeye yakın tekrar çocuk kitabı alıyorum çocuklara verebilmek için. Ben çocukken kitap okumayı çok severdim. O zamanlar zaten doğru düzgün televizyon filan da yoktu. Okuduğum kitapları unutamadım."

"ÇOCUKLARA ÖZEL GÜNLERDE KİTAP HEDİYE EDİN"

Dede, okuyan bir gelecek yetiştirmenin sadece okulla değil ailelerle ve ebeveynlerle mümkün olduğunu söyledi. Büyüklere de tavsiyelerde bulunan Okan Murat Dede, "Çocuklara özel günlerde veya başka zaman bir hediye alacaklarsa kitap alsınlar. Evde ne kadar çok kitap okunursa, televizyon seyredilmezse, telefonla ilgilenilmeyip kitap okunursa, çocuk da o derece kitap okur." ifadelerini kullandı.

Enes Sansar / AA