KKKA Sivas'ta can aldı! Eliyle çıkarınca...

Sivas’ta, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkaran ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Sarigene (30) yaşamını yitirdi

28 Haziran 2019, Cuma 15:51 Son Güncelleme:
A A
KKKA Sivas'ta can aldı! Eliyle çıkarınca...

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene (30), 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.

Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarigene, burada yapılan  müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarigene, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin fotoğrafları için tıklayınKeneyi ilk 12 saatte çıkarın (Kene nasıl çıkarılır?)

Ailesine teslim edilen Sarigene’nin cenazesinin memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.

AA


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...