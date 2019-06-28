KKKA Sivas'ta can aldı! Eliyle çıkarınca...
Sivas’ta, 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkaran ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Sarigene (30) yaşamını yitirdi
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde çobanlık yapan Ahmet Sarigene (30), 8 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.
Bir süre sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarigene, burada yapılan müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarigene, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haberin fotoğrafları için tıklayınKeneyi ilk 12 saatte çıkarın (Kene nasıl çıkarılır?)
Ailesine teslim edilen Sarigene’nin cenazesinin memleketi Ağrı’da toprağa verileceği öğrenildi.
AA