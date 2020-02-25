İster masaüstü isterseniz de dizüstü bilgisayar kullanın belirli zamanlarda klavye temizliği yapılması hem klavye ömrü için hem de kendi sağlığınız için önemlidir. Eğer klavye temizliği nasıl yapılır merak ediyorsanız "Klavye temizliği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Klavye temizliği nasıl yapılır?

Masaüstü bir bilgisayara sahipseniz;

Klavyenizin bilgisayarınızın kasası ile olan bağlantısını kesin. Sonrasında klavyeyi altında kağıt olan bir zemin üstünde ters çevirerek sallayın. Bu sayede klavyenin tuşları arasında kalan toz ve ufak kırıntılar düşecektir.

Klavyeyi elektrik süpürgesi yardımıyla temizlemek de tercih edilen bir temizleme yöntemidir. Elektrik süpürgesini düşük seviyede açıp klavyeniz üzerinde gezdirerek klavyenizi temizleyebilirsiniz.

Klavyenizin tuşları arasındaki kirleri temizlemek için kulak çubuğunu kullanabilirsiniz.

Dizüstü bir bilgisayara sahipseniz;

Masaüstü bilgisayar klavyesi temizleme yöntemleri dizüstü bilgisayara klavyesi temizleme yöntemleri için de geçerlidir.

Yüzey temizleme suyunu tercih ettiğiniz temizleme bezine az miktarda sıkıp klavyenizi temizleyebilirsiniz. Sıvı temasından kaçınmak için fazla yüzey temizleyici sıkmamanızı öneririz.