Klimalarda yüz felci riski! Araç kullanırken...

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte klima ile serinlemeye olan ihtiyaç artış gösteriyor. Sıcak ortamda terleyen boyun, sırt ve bel bölgesi yapay serinlemeye ve ani soğuk havaya maruz bırakıldığında kas spazmlarının ve buna bağlı gelişen ağrıların ortaya çıkabildiğini ifade eden Ergoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, "Ofis çalışanları, bu konuda önemli bir risk grubunda bulunuyor. İşyerlerinde, yaz aylarındaki iş günü kayıplarının en önemli nedeni klima çarpması nedenli kas tutulması ve ağrılarıdır" dedi.

'UYGUN HAVALANDIRMA İŞ YERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR UNSUR'

"Kas ve iskelet sistemi hastalıkları iş günü kayıplarının en önemli nedenleri arasındadır" diyen Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, "Ağır yük taşıma, tekrarlayıcı hareketler, aşırı eğilme ve çömelme gibi bilinen ve kabul gören ergonomik risk faktörleri kadar uygun havalandırma da işyeri ergonomisinde önemli bir unsurdur. İşyerlerinin yeterli derecede hava almayı sağlayabilecek pencerelere sahip olması, kapalı çalışma ortamları için ise yeterli havalandırmayı sağlayacak klima gibi sistemlerinin olması gereklidir" ifadelerini kullandı.

'KLİMA AYARININ 22-23 DERECEDE OLMASI YETERLİ'

Mevcut klimaların kas tutulması ve ağrılarına sebebiyet vermeyecek şekilde konumlandırılması ve kullanılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, "Klima ayarının 22-23 derece olması yeterlidir. Daha soğuk derecede kullanmak kas tutulması ve ağrısı riskini arttıracaktır. Aşırı sıcak ortam nedeniyle terlemek ve bu şekilde soğuk bir ortama geçmek ya da klimayı açmak yine riski arttırır. Klimanın konumlandırılması direk olarak kişiye gelecek şekilde değil, mümkünse tavana bakacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu sayede ani soğuk hava gelişi engellenebilir. Klimalı bir ortamda oturarak çalışanlar boyun ve omuzlarını şal ve ya ince bir havlu ile koruyabilir. Her saat başında mutlaka ara vermek ve basit ofis egzersizlerini gün içinde uygulamak faydalı olacaktır. Konu hakkında işyeri ergoterapistlerinden danışmanlık desteği alabilirler" dedi.

'ARAÇLARDA KULLANILAN KLİMA YÜZ FELCİNE SEBEP OLABİLİR'

Yaz aylarında araç sürücüleri tarafından zorunlu olarak tercih edilen klima kullanımlarının yüz felcine neden olabileceğini belirten Kınalı, "Bireysel amaçlı araç kullanan sürücüler ve özellikle uzun yol şoförleri aşırı soğuk klimalar nedeni ile boyun, sırt ve bel tutulmaları ile karşı karşıyadır. Bununla birlikte, özellikle yüz bölgesinde kulağa yakın olacak şekilde soğuk havaya uzun süre maruz kalmak tedavisi çok uzun süren, kozmetik ve fonksiyonel kayıplar ile sonuçlanan yüz felcine neden olmaktadır. Yüz felci halk arasında şoför hastalığı olarak bilinmekledir" dedi.

YÜZDE AĞRI OLURSA DİKKAT!

Ofis çalışanları için sıralanan temel önlemlerin sürücüler için de geçerli olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kınalı, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Araç klimalarının uygun derecede ayarlanması, direk olarak yüz ve kulak bölgesine hava akımı olmayacak şekilde çevrilmesi, yolculuğa başlamadan 10 dakika kadar öncesinde klimaların açılıp yeterli soğumanın sağlanması riskleri azaltacaktır. Uzun yol şoförlerinin mola sürelerine dikkat etmeleri, gerekli mola zamanlarını ihmal etmemeleri gereklidir. Yüz felci belirtileri arasında yüzde ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak ağrısı, kulak çınlaması ve konuşma zorluğu yer almaktadır. Bu belirtiler hissedildiğinde hafife alınmamalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. İlk müdahalenin ardından uygulanacak fizyoterapi ve rehabilitasyon programı ile hasar en aza indirilebilir. Ciddi durumlar veya iyileşmeyen yüz felçleri ise cerrahi müdahale gerektirebilir."

DHA