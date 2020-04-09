KOBİ’nin alacağına devlet güvencesi

Şirketlerin ‘alacaklarının tahsilatı’ ile ilgili sorunlarını sigorta şirketlerine devredip, asıl faaliyet alanlarına odaklanabilmeleri için ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’ önemli bir imkan sunuyor. Devlet Destekli Alacak Sigortası’nın kapsamı 1 Nisan’da yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile genişletildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, artık sadece mikro değil koronavirüsün etkilerini gidermek için küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) alacaklarına da 1 yıl devlet güvencesi sağlandı. Daha önce 25 milyon TL’ye kadar yıllık net satış hasılatı olan firmalara güvence verilirken, yeni tebliğle bu rakam yıllık 125 milyon TL’ye yükseltildi.

Alıcı başına 750 bin TL limit

Ayrıca ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına otomatik olarak 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanabileceğini belirten Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, “Sadece otomatik olarak yapılan kredi limit tahsisi artık hem otomatik hem de manuel olarak yapılabilecek. Manuel limit tahsisi ile otomatik limitler ek prim olmadan artırılabilecek. Bugüne kadar hasar ödemeleri de sistemde toplanan primlerden karşılanıyordu. Artık bu primlerin yanı sıra Reasürans Koruması ve Devlet Desteği de getirildi” dedi.

İnternetten anında hasar başvurusu

Devlet Destekli Alacak Sigortası’nda hasar başvuruları ‘hasar başvuru formu’ ile birlikte merkeze posta veya e-posta yoluyla yapılırken yeni yayınlanan tebliğ ile hasar başvuruları sisteme ait www.alacaksigortasi.gov.tr adresinde yer alan bağlantı ile çevrimiçi olarak yapılabiliyor.

Güvenli hareket imkanı

Selcen Gür, alacak sigortasının faydasını şöyle açıkladı:

“Yüzde 5 kâr marjı ile çalışan bir firmanın, 100 bin TL’lik alacağını tahsil edemediğini düşünelim. Bu kaybı telafi etmek için firmanın 2 milyon TL’lik yeni satış yapması gerekir. İçinde bulunduğumuz şartlar düşünüldüğünde bu hem kolay bir hedef değil hem de yeni bir risk anlamına gelir. Devlet Destekli Alacak Sigortası, KOBİ’lerin bu risklerini koruma altına aldığı gibi aynı zamanda da yeni satışlarda daha güvenli hareket etmelerine imkan veriyor.”



