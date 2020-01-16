Koç bebekleri sakin ve kendilerine ait bir dünyada yaşarlar. Bir gün, içlerindeki sesi keşfederler ve gösterişçi bir karaktere bürünürler. Ebeveynler, ışıltılı kostümleri hazırlayın: Koç bebeğiniz ya da çocuğunuz, yarışmaların “Yıldız Arama” bölümü için seçmelere katılabilir. Koç eril bir işaret olduğu için, çoğu babalarını tercih etme eğilimindedir. Aktif ve enerjiktirler. Yürümeyi öğrendiklerinde ya da dışarı çıktığınızda Koç bebeklerine göz kulak olmalısınız. Ayrıca kazaya eğilimlidirler ve başlarını diğer çocuklardan daha kolay biyerlere çarpabilirler. Çocukları evdeki bazı eşyalardan korumalısınız. Bu yüzden ev kazalarına karşı önlem alın. Yemek söz konusu olduğunda, Koç seçicidir, günlerce aynı yemeği tekrar tekrar yemeyi bile tercih eder.

Koç burcu bebekleri ve çocuklarında dikkat edilmesi gerekenler

- Koç zihni yönetir, bu yüzden zorlu bulmacalar ve eğitici oyunlara erken başlayın.

- Koç, zodyakın acımasızlarıdır, bu yüzden onlara yumruk atmaları için yumuşak oyuncaklar verin.

- Hareketli olan Koç'un hıza ihtiyacı vardır. Oyuncak yarış arabalarını ve itfaiye araçlarını seveceklerdir. Özellikle de kırmızı olanlarını.

- Koç modaya uygun giyinmeyi sever. Onlara kostümler ve süslü oyuncaklar alın, yoksa odanıza baskın yapabilirler.

- Bağımsız mizaçlı Koç çocuğunun yalnız zamana ihtiyacı olacaktır. Özel alanlarına çekilmelerine izin verin ve bu ruh halindeyken diğer çocuklarla oynaması için zorlamayın.

- Diğer çocuklarla oynarken Koç çocuğu, patron olmayı sever. Koç çocukları doğal liderlerdir ve akranları ile oynarken oyunları maceralara dönüştürürler. Onları biraz daha büyük çocuklarla sosyalleştirmek eğlenmeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir.

Koç burcu çocuğu olan ebeveynler için ipuçları

* Rekabetçi Koç bir ödülü sever. Harika bir şey başardıklarında alkışlayın ve neşelendirin. Onları zaman zaman ödüllendirin, ama her zaman değil. Sürekli talep edilebilirler.

* Zodyakın divası olarak, hedefe ulaşamadığında öfke nöbetleri yaşayabilirler. Onlara “hayır” kelimesini ve kabullenmeyi olabildiğince erken öğretin.

* Kardeşlerle Koç koruyucu ve sadıktır. Diğer çocuklarınıza disipline ederken Koç çocuğunuz “özgürlük savaşçısı” rolünü üstlenebilir. Onlara kimin patron olduğunu hatırlatın yoksa sizi de yönettiğini düşünebilir.

* Mümkün olduğunca Koçunuzun zekasıyla konuşmaya çalışın. Bu sivri akıllı çocuklar her şeyin arkasındaki mantığı anlamayı severler ve onlarla “eşit” olarak konuşursanız işbirliği yaparlar.