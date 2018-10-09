Koç Holding de indirime gitti

Koç Holding, Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz." diyerek uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde indirime gideceğini açıkladı.

Koç Holding'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

Koç Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 Milyar TL’lik yatırım da bunun somut bir göstergesidir.

Son dönemde memleketimizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden hep birlikte gelebileceğimize inanıyoruz. Hiç şüphesiz uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlama yolunda en öncelikli unsur ekonomide güven ortamının oluşmasıdır. Doğru politikalarla sanayimizi güçlendiren, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetlerimizi artıran ve yatırımları teşvik eden bir yaklaşım ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşıyacaktır.

Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz.

Saygılarımızla,

Koç Holding A.Ş.

HANGİ ŞİRKETLER İNDİRİME GİTTİ? (İNDİRİME GİDEN ŞİRKETLER)

Et ve Süt Kurumu 10 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Atatürk Orman Çiftliği 14 üründe yüzde 10 indirim yaptı.

Sığ ve toz gübreyle yemde yüzde 10 indirim yapıldı.

TMO pirinci yüzde 20-40 indirimle arasında satmaya devam edecek.

Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmayacak.

MARKET ZİNCİRLERİ DE İNDİRİME GİTTİ

Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

KOSGEB alacaklarında 3 ay ilave erteleme yapıldı.