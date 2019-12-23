Kolesterol nasıl düşürülür, kolesterol düşüren şeyler nelerdir?





Kolesterol; yağ benzeri bir maddedir. Beyin, bağırsaklar, karaciğer, kalp, sinirler başta olmak üzere tüm vücudumuzda bulunur. Vücudumuz kolesterolü kullanarak, D vitamini, safra asitleri ve hormonları üretir. Kanda fazla miktarda bulunması durumunda damarların iç çeperlerinde birikerek kan damarlarının daralmasına (ateriyoskleroz) ve sertleşmesine neden olur. LDL ( Low density Lipoprotein, düşük yoğunluktaki lipoprotein) ve HDL ( High density Lipoprotein, yüksek yoğunluktaki lipoprotein) olmak üzere farklı tipleri vardır.

Yüksek kolesterol kalp krizi, felç, bilinç kaybı, hatta körlüğe sebep olabilir. Düşük değerlerde olması istenen LDL, yüksek değerlerde olması istenen HDL sağlığımız için oldukça önemlidir.





Kolesterol seviyesini etkileyen faktörler nelerdir?





Kolesterol yanlış, beslenme, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid bezinin yetersiz çalışması, sigara kullanımı ve bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak yükselir.

Sedanter yaşamda kolesterol yüksekliğini etkileyen en önemli faktörler arasındadır. Düzenli yapılan spor ve fiziksel aktivite HDL kolesterolün artmasını sağlar ve HDL kolesterol yüksekliği kalp damar rahatsızlıklarının azalmasına yardımcı olur.





Kolesterol düşüren besinler nelerdir?





Kolesterol düşürücü en önemli faktörlerden biri sağlıklı ve düzenli beslenmedir. Bu sebepten dolayı; Et seçiminde; balık, beyaz et, yağsız dana ve koyun eti tercih edilirken, sucuk, salam, sosis, kavurma, yağlı dana ve koyun etlerinden uzak durmak gereklidir. Süt ve süt ürünleri seçiminde; yağsız ya da yarım yağlı süt, peynir, yoğurt ve lor peyniri tercih edilmeli, tam yağlı süt, yoğurt, peynir ve kremadan yapılmış dondurma, krem şanti, kaymaktan uzak durmak gerekmektedir.





Ekmek ve tahıl seçiminde ise tam tahıllı, kepekli, yulaflı ekmekler ve bulgur tercih edilirken beyaz ekmek, makarna, mantı sınırlı miktarda tüketilmelidir.

Yağ seçiminde zeytinyağı, fındık yağı ve bitkisel sıvıyağ tercih edilirken, iç yağ, tereyağı, margarinden uzak durulmalıdır.





Ceviz, badem gibi yağlı tohumları günlük olarak belirli miktarlarda tüketmekte (1 avuç kadar) kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.





Posada kolesterolün dışarıya atılmasına yardımcı olduğundan yüksek posalı beslenmek kötü kolesterolün düşürülmesinde önemli bir faktördür. Posa kaynağı olarak tahıllar, meyve ve sebzeler (maydanoz, roka, pırasa, karnabahar, domates, brokoli, şeftali, çilek, yaban mersini, avakado, ayva vb.), kuru baklagillerden yararlanılır.

Yiyeceklerin pişirilme yöntemleri de kötü kolesterolün düşürülmesinde önemli faktörler arasında yer alır. Kızartma yerine ızgara ve haşlama yöntemlerini tercih etmek önemlidir.

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