Kombi ve radyatörü 'ucuzlatın' çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapısına kadar gaz ulaştığı halde bunu kullanmayan 3 milyona yakın abonenin doğalgaz kullanıcısı haline getirilmesi için kombi ve radyatör üreticilerinden enflasyonla mücadele kapsamında ‘topyekün fiyat indirimi’ istedi. Doğalgaz aboneliğinden daha yüksek tesisat bedeli olduğunu belirten Dönmez, “Bu durum vatandaşın doğalgaza geçişine engel oluyor” dedi.

200 BİN KİŞİYE İŞ

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (DOSİDER) 25’inci Kuruluş Yıl Dönümü toplantısında konuşan Dönmez şunları söyledi: “Doğa lgaz sektörüne son 16 yılda 24 milyar milyar liradan fazla altyapı yatırımı yapıldı. İç tesisat piyasasında 100 milyar liralık bir piyasa büyüklüğü sağlandı. Doğrudan dolaylı istihdam 200 bin kişi civarında. Bu süreçte ülkemiz ortalama yüzde 5 büyürken doğal gaz sektörü yüzde 10 büyüdü.”

NÜFUSUN YÜZDE 62'Sİ

2002’de iki elin parmaklarını geçmeyen doğal gaz kullanan il sayısının bugün 80’e ulaştığını anlatan Bakan Dönmez, “Yılbaşı itibarıyla 81 ilin tamamına bu çağdaş yakıtı ulaştırmış olacağız” dedi. Bugün itibarıyla yaklaşık 15 milyon doğal gaz aboneliği ile nüfusun yüzde 62’sinin doğal gaz kullandığını kaydeden Dönmez, “Vatandaşa gaz ulaştırma açısından Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri haline gelmiş durumdayız” diye konuştu.

İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ YOLDA

Mili Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye’yi enerjisini öz kaynaklarından karşılayan bir ülke yapmak istediklerini vurgulayan Fatih Dönmez, bu sebeple hidrokarbon rezervlerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Dönmez, “Bu amaçla Fatih sondaj gemisiyle derin denizlerde ilk sondajımıza başladık. Bugün (dün) yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin de ocak sonunda Akdeniz’de olmasını bekliyoruz” dedi. oruç Reis sismik arama gemisinin Karadeniz’de ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz’de çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Mersin açıklarında sığ denizdeki sondaj çalışmamız devam ediyor. Ayrıca Trans Anadolu Doğal gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım projeleriyle Türkiye, Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayan kilit ülke konumuna geldi.”