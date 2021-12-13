Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Slavia Prag oldu. Maçlar 17 Şubat ve 24 Şubat'ta oynanacak.

17 Şubat: Fenerbahçe - Slavia Prag

Fenerbahçe - Slavia Prag 24 Şubat: Slavia Prag - Fenerbahçe

"Fenerbahçe'yi isterim"

Kura çekiminden önce Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" demişti.

"Enteresan bir takım"

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise şöyle konuştu:

Slavia Prag enteresan bir takım. Kendi liginde 18 maçın 15'ini kazanmışlar. Sadece 1 kez kaybetmişler. Slavia Prag'a saygı duyuyoruz ama asla ve asla kimseden çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Fenerbahçe gibi oynayacağız, onları eleyeceğiz ve Türk futboluna puan kazandıracağız. Slavia Prag, Avrupa'da bile oynadıkları futbolla takdir kazandı. Slavia Prag'a saygı duyuyoruz ama asla kimseden çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Fenerbahçe gibi oynayacağız, onları eleyeceğiz Bizim, her kupada sonuna kadar gidebilmemiz lazım. Süper lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası’nı zorlayacak derinlikte bir takımımız var.

Tüm eşleşmeler şöyle: