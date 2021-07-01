Konumuz öfke patlamaları

Aslında öfke çoğunlukla ikincil duygu olarak karşımıza çıkıyor. Görünen öfke olsa da arkasında kıskançlık, değersiz hissetme, reddedilme, yok sayılma, onaylanmama, haksızlığa uğrama gibi duygular bulunuyor. Çözüme ulaşmak içinse öfkenin altında yatan sebepleri bulmak gerekiyor.

Öfke krizlerini yönetebilmek için bazı tavsiyeler: Kendiniz ve diğer aile bireylerinin öfke tepkilerini gözlemleyin. Kızgınlık durumunda evde sesler yükseliyor, eşyalar havada uçuşuyorsa çocuğunuzun da benzeri tepkiler sergilemesi çok olası. Onu öfkelendiren durumları tespit edin. Öfkesini tetikleyen olumsuz düşünceleri fark etmesine yardım edin. Bunlar yerine olumlu düşüncelerini ortaya çıkarmasını destekleyin. Öfkelendiğinde verilecek alternatif tepkiler geliştirmesini sağlayın. Nefes egzersizleri, yürüyüş yapma, ortamdan uzaklaşma, müzik dinleme gibi farklı etkinlikler öfke kontrolünü sağlamada yararlı tekniklerdir. Duygusal olarak zorlandığında sakinleşebilmesi için kendini daha güvende hissettirecek bir mekân seçmesini söyleyin. Evde veya okulda öfkelendiğinde bu mekâna gidip sakinleşene kadar orada beklemesi iyi bir yöntem olabilir. Güvenli Yer Egzersizi: Çocuğunuzdan kendini çok güvende ve huzurlu hissettiği bir yer hayal etmesini isteyin. Burası daha önceden gittiği bir yer olabilir, zihninde canlandırdığı bir yer de olabilir. Burasının resmini çizsin ve burayı hatırlatacak bir kelime belirlesin. Duygusal olarak zorlandığı zamanlarda bu kelimeyi söyleyerek burayı kolaylıkla hayal edebilir. Böylece kolaylıkla duygu regülasyonunu sağlayabilir.