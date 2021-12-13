Konut 5 yıl daha kral

Ancak hepsinden daha önemlisi konut stoğunun azlığı yani arz sıkıntısı. Ayrıca ‘fiyatlar daha da artacak’ beklentisiyle ev sahipleri satışlarını da ertelemeye başladı. Yani ortada talebi karşılayacak bir stok yok ve bu da fiyatlara direkt yansıyor.

1 MİLYON BARAJINI GEÇTİ

Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fiyatları eylülde yıllık yüzde 35.5 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Konut metrekare birim fiyatı da ilk kez 5 bin lirayı geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekimde yüzde 14.9 artışla 137 bin 401 konut satıldı. Bu yılın ilk 10 ayında konut satışı da 1 milyon barajını geçti. Bu rakamlar yüksek faize rağmen talepteki canlılığı gösteriyor.

NORMALLEŞMESİ ZAMAN ALACAK

Böyle bir ortamda sohbet toplantısında bir araya geldiğimiz Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, arz sıkıntısının bugünden yarına çözülmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Erdoğan, “Emlak piyasası her zaman döviz piyasasındaki yükselişi sonradan takip eder. Konut şu anda kral ve kazandırmaya devam edecek. Merkezi lokasyonda konut alan kaybetmez. Konutta arzın normalleşmesi 5 yıl daha sürebilir. Yani talep bu sürede yüksek seyredecek” dedi.

SEKTÖR GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ

Konuttaki sıkıntının ‘yer ve arsa yok’tan kaynaklanmadığını belirten Fatih Erdoğan, şöyle devam etti:

“Geliştiricilerin konut üretim kapasitesinin talebi belli bir süre karşılaması mümkün değil. Çünkü ortada birikimli bir talep var. Pandemi bunda etkili oldu. Bir de sektör son 2-3 yılda sekteye uğratıldı ve adeta günah keçisi ilan edildi. Sektöre fren yaptırıldı. Ancak inşaat onlarca sektöre de destek oluyor. Bu sektör teşvik edilmeli.”

İNDİRİME DİRENİYORLAR

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.29’a kadar çekmesi de piyasadaki hareketliliği destekledi. Ancak özel bankalarda benzer bir indirim henüz görülmedi. Bu noktaya da dikkat çeken Fatih Erdoğan, “Hükümetin ve Merkez Bankası’nın hedeflediği faiz indirimine bankalar direniyor. Faizlerdeki düşüş konut kredilerine henüz tam anlamıyla yansıtılmadı” dedi.

BORSADA DA EMLAK FIRSATI

Next Level markasıyla Ankara’da gerçekleştirdiği projelerin ardından aynı markayla İstanbul’a da giriş yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) kurarak halka açılıyor. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın talep toplama işlemi 9-10 Aralık’ta gerçekleşti. Hisseler ‘PSGYO’ koduyla bu hafta borsada işlem görmeye başlayacak. Borsanın sürekli rekor kırdığını belirten Erdoğan, konut alamayanların yatırım amacıyla GYO hisselerini alabileceğini söyledi. Erdoğan, “Ev alamıyorsanız gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi alınabilir. Paranız az olsa bile fırsatları kazanca çevirebilirsiniz” dedi.

YENİ PROJELERE ODAKLANACAK

Fatih Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer konular şöyle:

Bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunuyoruz.

Tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz iki proje var; Merkez Ankara ve Next Level İstanbul.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30’u ile borçları kapatıp işletme sermayesine destek sağlamayı hedefliyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 70'lik bölümünü ise devam eden ve yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacağız.