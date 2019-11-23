Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleriyle önce kamu bankaları daha sonra da özel bankalar kredi faiz oranlarında çok önemli son dakika kampanyaları yapmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı.

Konut alımı için ciddi bir talep birikirken, yüzde 1.10 seviyesi altında faiz sunan özel banka sayısı da çeşitlendi. Aralık ayına doğru gelinmesi ve Efsane Cuma haftasının başlamasıyla birlikte kredi faiz oranları da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yerini almaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ipotekli konut satışları rakamları da vatandaşların düşen faizlere gösterdiği yoğun ilgiyi gözler önüne seriyor. İpotekli konut satışlarının ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 525,1 artarak 50 bin 411'e yükseldiği açıklanmıştı.

İlk defa satılan konutlarda İstanbul 8 bin 988 konutla en yüksek payı (yüzde 17,9) aldı. İstanbul'u 3 bin 683 konut satışıyla Ankara, 2 bin 967 konut satışıyla İzmir takip etti.

Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor?

Ziraat Bankası faiz oranları

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.19

Konut kredisi: 0.99

Halkbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi (Hızlı Kredi): 1.39 - (Özel sektör - kamu çalışanları) 1.25Taşıt kredisi: 1.19Konut kredisi: 0.99

Vakıfbank faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.25Konut kredisi: 0.99Taşıt kredisi: 1.17

İş Bankası faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.14

Taşıt kredisi: 1.15

Ev kredisi: 1.1

TEB faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.18Taşıt kredisi: 1.1Konut kredisi: 0.99

QNB Finanbank faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.03

Konut kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.45

Garanti Bankası faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.54

Konut kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.23

Akbank faiz oranları

Direkt kredi: 1.53İhtiyaç kredisi: 1.49 Taşıt kredisi: 1.13Konut kredisi: 1.09

Denizbank faiz oranları

İhtiyaç kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Mortgage kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.51

ING Bank

Konut kredisi: 0.98

Kuveyt Türk

Konut kredisi: 0.98

Türkiye Finans Katılım

Konut kredisi: 0.99

Ziyarete hazır örnek daireleriyle satışta olan MESA Cadde, ev sahibi olmak isteyenlere 180 ay yüzde 0.79 faizle ödeme seçeneği sunuyor.



