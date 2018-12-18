Konut kredisindeki faiz kampanyası için 4 bankadan daha destek

Vatandaşın konut sahibi olabilmesi için KONUTDER ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanyaya Vakıfbank ve Halkbank da katıldı. Edinilen bilgilere göre, Vakıf Katılım ile Ziraat Katılım'ın da önümüzdeki günlerde kampanyaya katılması bekleniyor. Kampanyaya göre, bankalarda kredisi bulunan konut üreticisi firmalardan ev alanlar için yüzde 0.98 faiz oranı uygulanacak. Tüketiciler, 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanabilecek.

PİYASA CANLANACAK

Yapılan çalışma ile konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1.78 olarak belirlendi. Aradaki yüzde 0.80'lik farkı da inşaat firmaları üstlendi. Böylece tüketicilere yüzde 0.98 ile kredi kullanma imkânı sağlandı. Sektör temsilcileri yüzde 2.99'u bulan konut kredi faizi nedeniyle vatandaşın alım kararını ertelediğini, bu kampanya sonrası konut pazarında canlanma beklediklerini belirtiliyor. Kampanya ile firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el konut satışlarının finansmanına destek verilecek. Böylelikle, firmaların elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacak. Öte yandan; kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların kampanyaya dahil olan bankalara olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacak.

KDV İNDİRİMİ İÇİN SON İKİ HAFTA

Düşük faizli kredi kampanyasına ek olarak yıl sonuna kadar KDV ve tapu harcı indirimleri de sürecek. KDV, yüzde 18 yerine 8, tapu harcı da yüzde 4 yerine 3 olarak ödenecek. Uzun süredir maliyet baskısına karşı zam yapmadıklarını söyleyen sektör temsilcileri, konut almak için doğru zaman olduğunu belirtiyor. (Sabah)