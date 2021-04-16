Konutta önemli gelişme! Dikkat çeken artış, fırsatı kaçırmadılar...

Koronavirüse rağmen 2020 yılını 1.5 milyon rekoruyla kapatan konut satışları, 2021’e kötü başlamıştı. Satışlar ocakta 70 bin seviyesine kadar inmişti. Şubatta ise 6 aylık düşüş trendi son bulmuş, ocak ayına göre yüzde 15 artışla 81 bin 222 konut satılmıştı. Şubatta başlayan toparlanma martta da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4, şubat ayına göre de yüzde 36.9 artışla 111 bin 241 satış yapıldı.

KUR VE NORMALLEŞME

Marttaki yükselişte haftasonu kısıtlamalarının gevşetilmesinin yanı sıra döviz kurlarında yaşanan sert artış etkili oldu. Bir başka deyişle, dövizden kâr eden konuta yöneldi. Dövizini bozanın ev aldığını REIDIN-GYODER’in yeni konut fiyatları endeksi de gösterdi. Mart ayında peşinat kullanım oranı yüzde 61.56’ya çıkarken, banka kredisi kullanım oranı yüzde 14.01’e ve senet kullanım oranı yüzde 24.43’ye geriledi.

YABANCILAR YÜKSELİŞTE

Yabancıya satış son 2 aydır yükselişte. Martta dövizde yaşanan ani yükseliş yabancı talebini de harekete geçirdi ve 4 bin 248 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.9, bir önceki aya göre yüzde 43.4 artış yaşandı. Yabancıya satıştaki bu artış sektör tarafından ‘güven mesajı’ olarak değerlendirildi. Ocak-mart döneminde ise yabancıya satış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azalarak 9 bin 887 oldu.

3 AYLIKTA GERİLEME VAR

Kredili satışlarda da aylık bazda yükseliş var. Şubatta 14 bin 669 konut krediyle satılırken martta bu rakam 21 bin 815 oldu. Kredili satışın payı toplam içinde yüzde 19.6’ya çıktı. Peşin, senetli gibi yöntemleri ifade eden diğer satışlar da yüzde 36.9 artarak 90 bine ulaştı. Toplam konut satışlarına bakıldığında ise ocak-mart döneminde yüzde 22.9 azalışla 263 bin 50 adet satış yapıldı. Salgının görülmediği geçen yılın aynı döneminde 341 bin 38 konut satılmıştı.

DÖVİZDEN KÂR EDEN İKİNCİ EL ALDI

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, sert ve yüksek dalgalanmalar yaşanan döviz piyasasında gerçekleşen kâr realizasyonlarının artışta temel etken olduğunu belirterek, “Bitmiş ve hazır konutlar, dövizdeki ani yükselişi değerlendirerek kâr amaçlı satış yapan yatırımcıların güvenli liman arayışına çözüm oldu. Dövizden gelen nakit ikinci el konut satışına kanalize oldu. Ayrıca yabancı satışlarında da kendini gösterdi” diye konuştu.

iYiYE iŞARET

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas da şunları söyledi:

“Mart ayında tedbirlerin aşamalı olarak gevşetilmesiyle cumartesi günü yasaklarının kaldırılması, direkt olarak konut satışlarının artmasını sağladı. Yine bu dönemde döviz kurundaki ani yükselişte dövizini bozduranlar, uzun dönemli güvenilir yatırım olarak gayrimenkule yöneldi. Aynı zamanda dövizden dönüş ve gayrimenkule yatırım ekonomimiz için de çok iyiye işarettir.”

ÇİNLİ MAHALLE İRANLI LÜKS PEŞİNDE

Yabancılar martta en çok konutu 2 bin 119 adetle İstanbul’dan aldı. En çok alım yapanlar ise 663 konut ile İran vatandaşları oldu. Lüks gayrimenkul brokerı Songül Toprak Özsan, “Lüks konutlar ile ilgilenen İranlılar’ın büyük bir bölümü Başakşehir ya da İkitelli bölgelerinden mülk almayı tercih etti. Koronanın uzaması sebebiyle lüks konutlarda, site içinde balkonu, bahçesi ya da terası olan gayrimenkullere giderek artan bir talep oluştu. Bu yüksek fiyatlı konutlara talep zirve yaptı” diye konuştu. Listede Çinli yatırımcıların da yükselişe geçtiğini anlatan Özsan, Çinlilerin ABD-New York’ta olduğu gibi İstanbul’da da Çin mahallesi oluşturma hazırlığı olduğunu vurguladı.

TALEP iKiYE KATLANDI

2020’de Çinlilere 891 konut satılırken, 2021’in ilk 3 ayında bu rakam 235 oldu. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, dünyanın en büyük gayrimenkul yatırımcısı olan Çin’in Türkiye’den konut talebini ikiye katladığını belirterek, “2020’nin en dikkat çekici gelişmesi Türkiye’de en çok konut alan yatırımcılar arasına Çinlilerin dahil olması oldu. İleride ilk sıraya bile yerleşebilirler. Biz de GİGDER olarak tanıtım faaliyetleriyle bu ilgiyi artırmak istiyoruz” dedi.



