Gayrimenkul değerleme ve veri analizi platformu endeksa.com’un Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, ortalama amortisman süresi 20 yıl. En uzun amortisman süresi ise 31 yıl ile Muğla’da bulunuyor. Bu süre yıllık kira gelirinin konutun satış bedeline bölünmesiyle hesaplanıyor.

995 BİN STOK VAR!

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 TL, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 TL olarak ölçülürken, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi. Ortalama konut satış metrekare değeri sıralamasında zirvede 7 bin 771 lira ile Muğla yer aldı.

Muğla’yı, 4 bin 587 lirayla İstanbul, 4 bin 169 lirayla Aydın takip etti. Ortalama satış değerinin en düşük olduğu il ise 1.851 lirayla Şanlıurfa olarak belirlendi.



