Konutta faiz freni

Yüzde 0.64’e kadar inen faizin etkisiyle haziranda 101 bin, temmuzda 130 bin, ağustosta 76 bin konut için kredi kullanılmıştı. Bu dönemde hem kampanyanın sona ermesi hem de Merkez Bankası’nın faiz artışıyla kredi faizleri yeniden yükselişe geçti. Konutta ortalama yüzde 1.19 seviyesine gelindi. Bu durum kredi kullanımı düşürdü. Eylülde yüzde 38.5 azalışla 35 bin 576 konut kredisi kullandırıldı.

2019'u geçti

Öte yandan ülke genelinde 9 ayda yapılan satışlar geçen yılın önünde gidiyor. Ocak-eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleştirildi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.2 artış görüldü. Ilk 9 ayda banka kredili konut satışı ise geçen yıla göre yüzde 170.7 artarak 508 bin 690’a ulaştı. Geçen yıl bu dönemde kredi faizleri yüzde 2’nin de üzerindeydi.



