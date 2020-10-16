Konutta faiz freni
Koronavirüs nedeniyle nisan ve mayısta dibe vuran konut satışları, haziranda kamu bankalarının faizi 0.64’e kadar indirmesiyle rekorlara koşmuştu. Haziranda 190 bin, temmuzda 229 bin, ağustosta 170 bin konut satıldı. Ancak faizlerin yükselişe geçmesiyle satışlar frene bastı. Eylülde bir önceki aya göre yüzde 19.75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 düşüşle 136 bin 744 konut satıldı.
16 Ekim 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Yüzde 0.64’e kadar inen faizin etkisiyle haziranda 101 bin, temmuzda 130 bin, ağustosta 76 bin konut için kredi kullanılmıştı. Bu dönemde hem kampanyanın sona ermesi hem de Merkez Bankası’nın faiz artışıyla kredi faizleri yeniden yükselişe geçti. Konutta ortalama yüzde 1.19 seviyesine gelindi. Bu durum kredi kullanımı düşürdü. Eylülde yüzde 38.5 azalışla 35 bin 576 konut kredisi kullandırıldı.
2019'u geçti
Öte yandan ülke genelinde 9 ayda yapılan satışlar geçen yılın önünde gidiyor. Ocak-eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleştirildi ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34.2 artış görüldü. Ilk 9 ayda banka kredili konut satışı ise geçen yıla göre yüzde 170.7 artarak 508 bin 690’a ulaştı. Geçen yıl bu dönemde kredi faizleri yüzde 2’nin de üzerindeydi.