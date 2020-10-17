Beyinde meydana gelen anormal elektrik akımları sebebiyle fiziksel olarak hareketlerde, davranışlarda ve hislerde ortaya çıkan geçici değişiklikleri konvülsiyon denmektedir. Bu doğrultuda nöbet şekilde geçen konvülsiyon havalenin tehlikeli bir türü olarak öne çıkıyor. Bilinç kaybı ile beraber hızlı ve şiddetli hareketlere sebebiyet verebilmektedir. Üstelik bazı zamanlar bölgesel olarak başlayan ateşli havale, zaman içerisinde vücudun birçok farklı noktasına yayılabiliyor. Özellikle 5 ile 6 yaşlarındaki çocuklarda enfeksiyona bağlı olarak görülen, ayrıca nöbet oluşumunu tetiklemiş rahatsızlık şeklinde de ifade etmek mümkün.

Özellikle nöbet geçirme durumlarına benzeyen belli başlı bazı belirtiler, bebeklerde ateşli havaleyi anlatabilmektedir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalındı zaman, mutlaka uzman bir doktora başvurulması en önemli husustur. Bu konuda ele alınabilecek bebeklerde ateşli havale belirtileri şunlardır;

- Gözleri bir noktaya sabit şekilde dikme

- Ağızdan köpük gelmeye başlaması

- Vücudun farklı bölgelerinde kasılma

- Bilinç kaybı

- Morarma

- İdrar ve dışkı kaçırma

Çocuklarda yukarıda verilen belirtilerden hepsi görülebilir ya da bir veya birkaçı ortaya çıkabilir. Önemli

olan erken zamanda belirtileri anlamak, tespit etmek ve en yakın zamanda doktora başvurmaktır.

Bebeklerde ateşli havale nasıl anlaşılır?

Bebeklerde ateşli havalenin anlaşılması yüksek ateş üzerinden ele alınabilmektedir. Bu doğrultuda makattan yapılacak ateş ölçümü 38 dereceden, koltuk altından ise 37,5 dereceden yüksek geldiği zaman, ateşli havalede şüphelenme durumu ortaya çıkabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki; bebeklerde ateşli havale yani konvülsiyondan bahsedebilmek için, menenjit gibi durumların dışında ateşin yükselmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda ateşsiz bir havale geçirmiş olmaması ve gelişimsel bir rahatsızlığın bulunmaması gerekmektedir. Böyle durumlardan bahsedildi zaman, bebeklerde ateşli havale söz konusu olabilir.

Ateşli havale yani konvülsiyon nedenleri olarak temel unsur bazı ateşli enfeksiyonlardır. Özellikle yüksek ateşin görülmüş olduğu ilk birkaç saat büyük bir öneme sahiptir. Diğer taraftan genetik faktörler de buna sebep olabilecek durumlar içerisinde yer alıyor. Aile içerisinde ateşli havale öyküsü bulunması önemli faktörler arasında yer alıyor. Böyle durumlarda uzman doktorun ele aldığı süreç eşliğinde, yapılacak olan tetkik ve teşhisler ile neden ortaya çıkarılır. Böylece nedene bağlı olarak süreç ele alınır ve bu süreç doğrultusunda tedavi yöntemleri ateşli havaleye karşı uygulanabilir.

Ateşli havale genel olarak geldiği zaman 1 dakikadan az sürer. Buna basit ateşli havale denmektedir. Nadir olsa bile 15 dakika ya da daha fazla süren durumlar ile de karşılaşıldı. Tabii bunun tekrarlayan türü de bulunmaktadır. Böyle durumlarda ateşli havale kompleks ateşli havale şeklinde tabir edilmektedir.

Her ne kadar ateşli havale söz konusu olduğunda anne ve babanın gözü korksa dahi, bebek için herhangi bir zararlı husus teşkil etmez. Tabi havale esnasında bebeğin düşüp yaralanması ya da boğaz bir şey takılması gibi tehlikeler söz konusu olabilir. O yüzden bunları önleyebilmek adına mutlaka ilk yardım bilgisine sahip olmak büyük öneme sahiptir. Tabii böyle sorunu ile karşı karşıya kalındığı zaman, doktora başvurmak da yine önemli bir husustur.







