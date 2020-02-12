Konyaspor, Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı

Konyaspor, Aykut Kocaman'ın ardından teknik direktörlük görevine Bülent Korkmaz'ı getirdi. Korkmaz için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda imza töreni yapıldı.

Törende konuşan Bülent korkmaz, "Biz ekip olarak çok şanslıyız diyebilirim. Çok güzel bir şehre, tesisleri çok güzel, stadı çok güzel olan ve taraftarlarıyla bütünleşen bir kente geldik. Bu bizim için büyük bir şans. Burada olmaktan ekip olarak çok mutluyuz. Tabi ki bu mutluluğumuzu güzel sonuçlar alarak taçlandırmak gerekir. Aykut Kocaman ağabeyime, hocama teşekkür ederim. Burada çok önemli başarılara imza attı. Bu bize yol gösterdi. İleriki dönemlerde umarım bizde bu başarıları devam ettiririz. Bu şehir bu taraftar bunu hak ediyor. Biz Konya'ya geldiğimizde kendimizi tam bir deplasman takımı olarak görürdük. Bu imkanı bize verdikleri için ayrıca teşekkür ederim. İnşallah Konyaspor'un düşündüğü ve istediği hedeflere ekip olarak ulaşırız" dedi.

"Eski sistem devam edecek"

Kadro yapısı olarak Türkiye'nin en çok koşan takımına sahip olduklarını belirten Korkmaz, "Kadro yapısı olarak Türkiye'nin en çok koşan takımına, oyuncularına sahibiz. Biz de zaman geçtikçe oyuncu veya sistem üzerinde değişiklik yapabiliriz.

Ama şu an için mevcut sistemi sürdürmeyi düşünüyoruz. Daha üretken bir takım yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"Ligde kalacağız"

Bülent Korkmaz, "Kadro olarak bu kadronun bu ligde kalacağına inanıyoruz. İnanmasak buraya gelmezdik. Oyunculara güvenim sonsuz. Çok yetenekli oyuncular var. Üst üste alacağımız galibiyetlerle bu sorunun üzerinden geleceğiz diye düşünüyorum. Konya bir futbol şehri. Tesisler, stad mükemmel. Bunlar her zaman kulüp için teknik direktör için avantajdır. Çok karakterli bir oyuncu grubu var. Zaman geçtikçe birbirlerimizi daha iyi tanıyacağız" şeklinde konuştu.

DHA



