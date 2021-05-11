Konyaspor - Trabzonspor: 1-1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
11 Mayıs 2021, Salı 20:10 Son Güncelleme:
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İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının 8. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
51. dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır son anda golü engelledi.
52. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
54. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
64. dakikada Trabzonspor golü buldu. Baker'ın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
78. dakikada Edgar'ın ceza sahası içinde Daci'yle girdiği mücadelede maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Edgar'ın hareketinin faul olmadığını belirleyerek kararını değiştirdi.
81. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışında Guilherme ceza alanına ortasını yaptı. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanında kontrol eden Hadziahmetovic, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
AA