Köpeğine daha iyi bakabilmek için işinden ayrıldı

İngiltere'de yaşayan Kate Taylor ve kocası Rob, çocuk sahibi olmadı. Köpekleri Poppy'i kendi çocukları gibi gören çift, Poppy'e çocukla aynı ayrıcalıkların verilmesi gerektiğine inanıyor. 42 yaşındaki Kate, Poppy'i henüz 10 haftalıkken evlat edinmişti. Köpeğine daha iyi 'annelik' yapabilmek için işinden ayrılan Kate, evden çalışıyor ve Poppy'den bir an olsun ayrılmıyor. 'Anne olmak, doğum yapmak zorunda olduğumuz anlamına mı geliyor?' diyen Kate, 'Biyolojik olarak biriyle bağ kurmanın kişiyi anne yapan en küçük detay olduğunu fark ettim. Annelik bundan çok daha fazlası. Birini koşulsuz sevmek, onları beslemek ve onlara bakmakla ilgilidir. Onların ihtiyaçlarını kendininkinin önüne koyarsın. Ona karşı hissettiğim sevgi ve bağlılık daha güçlü olamazdı ve birçok insanın köpek dostlarına karşı aynı bağı hissettiğini biliyorum' açıklamasını yaptı.

Evcil hayvanlarla ilgili bir blog yazan Kate, Poppy'den ayrılmaya dayanamıyor. DailyMail'e konuşan Kate, 'Onu terk etmekten nefret ediyorum. Eğer yaparsam, mümkün olduğunca kısa sürer' diyor. Kate, hemen hemen evden çıkmadığını, çıktığı zaman ise 3 saatten fazla sürmediğini belirtiyor.

Kate, köpeklerin girilmesine izin verilmeyen mekanlar için şunları söylüyor:

Mekana gittiğinizde masanın altında sessizce oturan bir köpeğiniz varsa, orada olduğunu hissetmezsiniz bile ama karşısı masada kargaşa yaratan iki çocuk olabiliyor. Neden insanları rahatsız eden çocuklara izin veriliyor ve neden her yere girebiliyorlar?





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