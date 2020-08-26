Elif Demirtaş Bilir / elif.demirtas@posta.com.tr

Dünyadaki en sert dişlerden biri olan köpek balığı dişi, Ağız ve Diş Sağlığı alanında da kullanılıyor. Dünyada yaklaşık 15 yıldır, Türkiye'de ise 5-6 yıldır uygulanan köpek balığı dişi dolgusu hızlı, kolay bir şekilde hazırlanabilmesi nedeniyle çocuklarda da kolayca uygulanabiliyor.

Diş tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açan bu özel uygulamayı Diş Hekimi Hakan Çetiner anlattı.

"Doğal olanın en sağlıklı ve güzel olarak kabul edildiği günümüzde köpek balığı dişi dolgusu da sunduğu sonuçlar sayesinde doğal bir tedavi yöntemi olarak diş çürüğü tedavisinde hastalar tarafından tercih edilmeye başlandı." diyen Diş Hekimi Hakan Çetiner köpek balığı dişi dolgusunu anlattı:

"İnsan dişi için en sağlıklı ve uygun olarak kabul edilen köpek balığı dişi dolgusu temel olarak florür hidroksiapatit mineralinden oluşmaktadır. Temel minarel maddesinden dolayı da tedavi edilen çürük dişin mineralini arttırarak kısa bir sürede ana dişin rengini almaktadır. Doğal diş rengini aldığı içinde estetik bir görünüm oluşturmaktadır. Sorunlu, çürük veya çürüme eğilimi olan, kanal tedavisi gerektiren dişlere rahatlıkla uygulanabilen bu yöntem sorunu ortadan kaldırarak bir daha oluşmasını engellemektedir. Derin dolgu gerektiren işlemlerde de hassasiyetin önüne geçmektedir.

Köpek balığı dişi dolgusu, sağlamlığı bakımından birçok dolgu malzemesine göre daha dayanıklıdır. Dolgu malzemesinin içinde yer alan çürük önleyici materyaller sayesinde dişin altında yer alan ikinci çürüklerin oluşmasını geciktirdiği için daha uzun ömürlü olmaktadır."

Türkiye’de sayılı hekimler tarafından uygulanıyor

Köpek balığı dişi dolgusunun Türkiye'de sayılı hekimler tarafından uygulandığını belirten Çetiner şu bilgileri paylaştı: "Amalgam dolgular metal içermesinden dolayı uzun süredir kullanılmamaktadır. Ağız ve diş sağlığında ciddi olumsuz rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Kompozit dolgu plastik madde içermektedir. Plastik maddenin uzun ömürlü olmaması arada oluşan boşlukların bakteri üretmesine neden olmaktadır. Bakteri, tedavi edilen ve çevresinde yer alan dişleri de çürüterek zarar vermektedir.

Ancak, köpek balığı dişi dolgusunda çürük diş sağlam bir şekilde tedavi edilirken doğal ve uzun ömürlü olması da sağlanmaktadır. Köpek balığı dişi dolgu malzemesinde köpek balığı dişinin kimyasal özellikleri taklit edilmiştir. Köpek balığı dişinin çok sert ve dayanıklı olmasına neden olan kimyasal maddeyi içermektedir. İnsan biyolojisi ile uyumlu olan ve organik dolgu olarak da adlandırılan köpek balığı dişi dolgusu Türkiye’de sayılı hekimler tarafından uygulanmaktadır."

; Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.