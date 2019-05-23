Köprü affı yolda
İstanbul15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
Dingil mesafesi (aks) 3.20 metrenin üzerinde olan minibüs, otomobil, kamyonet, otobüs, panelvan araçlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtiği için ceza yiyen vatandaşların yüzünü güldüren haber geldi.
Köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini öngören torba teklif dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.