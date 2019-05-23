Köprü affı yolda İstanbul15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affı ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya yükseltilmesini de öngören 20 maddelik yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti