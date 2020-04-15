Grup şirketlerinden Hyundai Assan, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Kore Büyükelçiliği aracılığıyla Kore’den Türkiye’ye özel bir uçakla yaklaşık 1 milyon 100 bin adet ilaç getirtiyor. 600 bin adedi hafta başında gelen, 500 bin adedinin ise 17 Nisan tarihinde gelmesi planlanan ilaçların, yaklaşık 80 bin hastanın tedavisinde kullanılması öngörülüyor. Holdingten yapılan yazılı açıklamaya göre ayrıca Kibar Vakfı aracılığıyla İstanbul’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kartal Devlet Hastanesi’nin bazı tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçları giderildi.

Maske, tulum ve laringoskop cihazı temin edilerek, ilgili sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da 1 milyon TL’lik bağışta bulunularak, koronavirüsle mücadeye yaklaşık 4 milyon TL’lik destek sağlandı.

Sağlıkçıya özel indirim

Hyundai Assan, koronavirüs salgını kapsamında servise gelen araç sahiplerine ücretsiz dezenfekte hizmeti de sunmaya başladı. Bakım ve onarım için servise getirilmesi gereken araçlar ise evden alınıp tekrar eve teslim edilecek. Ayrıca Hyundai Assan servisleri nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek. Ek olarak sağlık çalışanlarına Hyundai araç alımlarında özel indirim uygulanacak. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Koronavirüs salgını karşısında 22 şirketimizle birlikte ülke çapında yürütülen mücadeleye destek veriyoruz” diye konuştu.





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