Korkutan haber bu kez Sivas'tan geldi! Sırtına yapıştı ve...
Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören Mehmet Duvarbaşı (71), hayatını kaybetti
Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde çiftçilik yapan Mehmet Duvarbaşı’nın sırtına kene yapıştı. Durum yakınları tarafından fark edilince Duvarbaşı, Alucra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleyle kene, Duvarbaşı’nın vücudundan çıkartıldı.
RAHATSIZLANINCA GÖTÜRDÜLER AMA...
Evine dönen Duvarbaşı bir süre sonra rahatsızlanınca yeniden Alucra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınKeneyi ilk 12 saatte çıkarın (Kene nasıl çıkarılır?)
KKKA şüphesiyle 18 gün anestezi yoğun bakım servisinde tutulan Mehmet Duvarbaşı, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
DHA
Haberin fotoğrafları için tıklayınKeneye işkence yaparak çıkarmayın! Zehrini kusarak hasta ediyor