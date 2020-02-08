Koronavirus gizemi: Çocuklar neden daha az duyarlı?

Koronavirüs salgını ilk 31 Aralık tarihinde bildirildi. Ancak 22 Ocak'ta kesin laboratuvar teşhisi konulabilen ilk 425 hastanın Vuhan'daki araştırmacıları tarafından yapılan analizi, virüsün ilk defa insandan insana bulaşmasının aralık ayının ortalarında gerçekleştiğini tahmin etti. İlk günlerinde enfeksiyona yakalanan hasta sayısının her 7 günde bir ikiye katlandığı da tahminler arasında yer aldı.

Çocukların enfekte olma olasılıkları daha düşük

New England Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada çocukların enfekte olma olasılıklarının daha düşük olabileceği, eğer enfekte olursa, yetişkinlerden daha hafif semptomlar gösterebileceği belirtildi.

Doktorlar, Pekin'de 9 aylık bir kız çocuğu, Almanya'da babasının koronavirüs teşhisi konduğu bir çocuk ve Çin'in Shenzhen şehrinde enfekte olmuş ancak hiçbir belirti göstermeyen 1 çocuk ile ilgili birkaç vaka kaydetti. Çinli yetkililer Çin'in Wuhan şehrinde bir bebeğin doğduktan 30 saat sonra koronavirüs virüs için testin pozitif çıktığı doğruladı. Bebeğin annesi de koronavirüs hastasıydı. Bebeğin annesinde doğum öncesi yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı doğrulanmıştı.

Özellikle yetişkinleri etkiliyor

Yale Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalık profesörü olan Richard Martinello, Business Insider'a verdiği demeçte, "Gördüğümüz kadarıyla belirsiz olan bir nedenden dolayı, koronavirüsün özellikle yetişkinleri etkilediği görülüyor." dedi. Profesör Martinello; "Çin'den bugüne kadar çıkan raporlardan bazıları çocuk hastanelerinden değil yetişkin hastanelerinden geliyor, bu yüzden henüz bu verileri görmüyor olabiliriz." diye de ekledi.

Uzmanlara göre, çocuklarda vaka sayısının az olması olumlu bir durum. Çünkü, çocukların ellerini yıkaması, ağızlarını örtmesi, başkalarına dokunmaktan kaçınmaları, mikropları yayabilecek davranışlar sergilememeleri neredeyse imkansız.

Çocuklarda görülürse salgın daha da artabilir

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir epidemiyolog ve pediatri profesörü olan Aaron Milstone, "Çocukları koruyabilmek önemli, pediatrik nüfusa nüfuz ederse, bu salgın daha da artırabilir." diyor.

Çocuklar da SARS da var ama hiçbir çocuk ölmedi

Yeni koronavirüs semptomları pnömoni veya grip ile ilişkili semptomlara benziyor. Bu semptomlar ateş, öksürük, titreme, baş ağrısı, nefes almada zorluk ve boğaz ağrısı olarak ifade ediliyor. Koronavirüs, Kasım 2002 ile Temmuz 2003 arasında 774 kişiyi öldüren ve 8.000'den fazla kişiyi enfekte eden SARS ile benzerlikler taşıyor. Çocuklar arasında 80 laboratuvar tarafından onaylanmış SARS vakası ve 55 olası veya şüpheli vaka da vardı. Bu çocukların çoğunda ateş gelişti ve bazılarında öksürük veya kusma görüldü. 2007 raporunda, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden uzmanlar, 12 yaş ve altındaki çocukların yetişkinlerden daha hafif SARS belirtileri gösterdiğini belirledi . Virüsten hiçbir çocuk veya ergen ölmedi ve bir çocuğun SARS'ı başka bir kişiye aktardığı tek bir örnek vardı.

Çocukların vücutlarının virüse nasıl tepki verdiği araştırılıyor

Bilim adamları bunun neden böyle olduğundan hala emin değiller. Mevcut koronavirüs salgında, neden bu kadar az çocuğun hastalandığına dair iki açıklama var: Ya ilk etapta maruz kalma olasılıkları daha az ya da vücutlarının virüse nasıl tepki verdiği konusunda farklı bir şey var.

Chapel Hill'deki North Carolina Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve pediatri profesörü olan David Weber, Business Insider'a verdiği demeçte, "Tahminimce çocuklarda daha az görülmesinin nedeni salgının başladığı yerden kaynaklanıyor." Çinli yetkililer, virüsün ilk olarak Wuhan'daki canlı hayvanların satıldığı bir deniz ürünleri pazarındaki insanlara bulaştığını düşünüyor. Bu yüzden de David Weber, "Balık pazarına giden çok fazla çocuk yok." diyor.

Wuhan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı ve yerel yetkililer o zamandan beri şehir genelinde canlı hayvanların satışını yasakladı . Pazartesi günü, Çin Komünist Partisi ülke çapında yasa dışı yaban hayatı ticaretini durdurma sözü verdi.

Koronavirüs çocuklara yayılırsa çok daha kötüye gidebilir

Yetişkinlerin virüsü çocuklara yaymaması da mümkün, çünkü insanlar ellerini yıkamak, ağızlarını kapatmak ve hasta hissediyorlarsa kendilerini izole etmek konusunda dikkatli davranıyorlar. Virüs, tükürük ve mukus gibi solunum damlacıkları yoluyla insanlar arasında yayılabilir, bu nedenle bulaşmayı önlemek için hijyen önemlidir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir epidemiyolog ve pediatri profesörü olan Aaron Milstone, "Çocuklar solunum yolu virüslerinin yayılmasını gerçekten körüklüyor," dedi. Millstone, "Yetişkinlere sağduyulu davranışlar sergilemelerini söylemek çok daha kolay. Eğer çocuklar hasta ise, anneleriyle yatmak ya da kardeşleriyle oynamak istiyorlar." diyor.

CDC'ye göre, 5 yaşından küçük çocuklar, pnömoni ve solunum ve böbrek yetmezliği gibi grip virüsünden ciddi komplikasyonlar geliştirme riski altındadır. Bilim adamları bunun neden olduğundan emin değiller, ancak bazıları bunun bağışıklık sisteminden kaynaklanabileceğinden şüpheleniyor. Bu yüzden çocukların vücutlarında enfeksiyonla savaşmaya çalışırken ateş veya doku hasarı yaşama olasılığı daha yüksek.