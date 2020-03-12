Aşk & İlişkiler Koronavirüs nedeniyle Çin'de boşanmalar ve aile için şiddet arttı

Koronavirüs nedeniyle Çin'de boşanmalar ve aile için şiddet arttı

Aşk & İlişkiler

Koronavirüs nedeniyle Çin'de boşanmalar ve aile için şiddet arttı

Çin'de koronavirüsten (Corona virüsü) dolayı ilan edilen karantina uygulamasının sona erdiği Xi'an kentinde rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart'ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı. Çiftlerin boşanma talebiyle yaptığı başvurulardan dolayı ilgili kurumların randevu sisteminin 18 Mart'a kadar dolduğu kaydedildi.

12 Mart 2020, Perşembe 09:34 Son Güncelleme:
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Uzmanlar, boşanma talebinde görülen ani artışı iki gerekçeyle açıklıyor: Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiği belirtiliyor. Euronews'te yer alan haberde, resmi rakamlara göre koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü Hubei eyaletinde şubat 2020'de rapor edilen aile içi şiddet, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi. Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.

Yeniden evlenmek istediler

Yetkililer ayrıca, karantina etkisiyle boşanma kararı alan bazı genç çiftlerin, talepleri onaylandıktan sonra yeniden evlenmek istediklerini vurguluyor.

Xi'an'daki bir müdürlük çalışanı, 'Salgın yüzünden evde mahsur kalan karı kocalar, bir aydan uzun süre birbirlerinin yüzünden başka şey görmediğinden kavga gürültü kaçınılmaz' dedi. 

Memur, geçen ay boyunca kapalı olan müdürlüklerin 1 Mart'ta açılmasından itibaren boşanmak isteyen çiftlerin akınına uğradığını belirtti. 


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