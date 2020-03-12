Uzmanlar, boşanma talebinde görülen ani artışı iki gerekçeyle açıklıyor: Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli geçimsizliğin baş gösterdiği belirtiliyor. Euronews'te yer alan haberde, resmi rakamlara göre koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü Hubei eyaletinde şubat 2020'de rapor edilen aile içi şiddet, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi. Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.

Yeniden evlenmek istediler

Yetkililer ayrıca, karantina etkisiyle boşanma kararı alan bazı genç çiftlerin, talepleri onaylandıktan sonra yeniden evlenmek istediklerini vurguluyor.

Xi'an'daki bir müdürlük çalışanı, 'Salgın yüzünden evde mahsur kalan karı kocalar, bir aydan uzun süre birbirlerinin yüzünden başka şey görmediğinden kavga gürültü kaçınılmaz' dedi.

Memur, geçen ay boyunca kapalı olan müdürlüklerin 1 Mart'ta açılmasından itibaren boşanmak isteyen çiftlerin akınına uğradığını belirtti.







