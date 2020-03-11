Koronavirüs: Peter Rabbit'in vizyon tarihi de ertelendi
Türkiye'de de çok sevilen Peter Rabbit'in devam filmi Peter Rabbit 2: The Runaway, koronavirüs salgını nedeniyle vizyon tarihi ertelenen ikinci büyük bütçeli film oldu.
11 Mart 2020, Çarşamba 17:27 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde James Bond serisinin son filmi 'No Time To Die'ın vizyona giriş tarihi koronavirüs salgını sebebiyle yedi ay ertelenmiş, yıl sonuna kadar beklemek zorunda kalan sinemaseverler, haberi hayal kırıklığıyla karşılamıştı. Peter Rabbit 2: Runaway de koronavirüs salgınında etkilenen ikinci büyük bütçeli film oldu. İngiltere'de 27 Mart't vizyona girmesi planlanan film, Ağustos ayının sonunda sinemaseverlerde buluşacak. Hollywood Reporter'a göre filmin yapımcı şirketi Sony Pictures, sektörün koronavirüsten etkilenmesi konusunda endişeli. Salgının ortaya çıktığı Çin ve Asya dışında koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da sinema hasılatları büyük oranda düşmüş; İtalya, Fransa ve Slovakya'da sinemalar tamamen kepenk kapatmıştı.