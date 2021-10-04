Dünya Koronavirüsten ölenlerin ailelerine tazminat verilecek! Hindistan'da flaş adım

Koronavirüsten ölenlerin ailelerine tazminat verilecek! Hindistan'da flaş adım

Dünya

Koronavirüsten ölenlerin ailelerine tazminat verilecek! Hindistan'da flaş adım

Son dakika haberine göre, Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödenecek.

04 Ekim 2021, Pazartesi 13:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hindistan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

BBC’nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar (50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı.

Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans göstererek Kovid-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi.

Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı.

Hindistan’da resmi rakamlara göre, şimdiye kadar virüs nedeniyle 447 binden fazla can kaybı yaşandığı bildirilirken, uzmanlar, resmi rakamların 10 katından daha fazla insanın salgın nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine inanıyor.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu