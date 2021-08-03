Türkiye Köyceğiz'de helikopter düştü iddiasına açıklama

Köyceğiz'de helikopter düştü iddiasına açıklama

Türkiye

Köyceğiz'de helikopter düştü iddiasına açıklama

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı.

03 Ağustos 2021, Salı 19:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 7 günde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık. 6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İDDİASINA YALANLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" denildi. 

ANKARA(DHA)

İlgili Haberler
Son dakika: Orman yangınlarında son durum! Ekipler seferber olduSon dakika: Balıkesir Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yangın üzerinden kavga yakışmıyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Felaket içinde felaket yaşamak bizimkisi…
Şirin Sever
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Balıkesir Dursunbey'deki orman yangını kontrol altına alındı