Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 7 günde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 11 yangına karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Son 7 gün içinde 38 ilde toplam 163 orman yangını ile mücadele ettik. Tam 152 yangını kontrol altına aldık. 6 ilde devam eden 11 orman yangınını kontrol altına almak için havada ve karada var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

'HELİKOPTER DÜŞTÜ' İDDİASINA YALANLAMA

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddiasını yalanladı.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır. Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz" denildi.

ANKARA(DHA)



