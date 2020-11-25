Rengi solmamış, tertemiz kıyafetlere sahip olmak aslında o kadar da zor değil. Koyu renkli çamaşırları doğru programda ve doğru yöntemle yıkarsanız uzun yıllar kullanabilirsiniz. Peki, koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı? Koyu renkli çamaşırlar kaç derecede yıkanmalı? koyu renkli çamaşırlar hangi programda yıkanır? Merak edilenler haberimizde.

Gereken malzemeler;

Çamaşır deterjanı

Yumuşatıcı

Koyu renkli kıyafetleri doğru derecede ve programda yıkamak için yapılması gerekenler;

Koyu renkli kıyafetlerimizi terslerini çevirerek makineye atın. Böylece renkleri solmayacak ve yıpranmayacaklardır. Daha sonra deterjan gözüne deterjanı, yumuşatıcı gözüne de yumuşatıcıyı ekleyin. Ardından makineyi 40 dereceye ayarlayın. Bu renkliler için uygun bir sıcaklıktır. Daha sıcak bir derecede renkleri solabilir ve yıpranabilirler. Deviri için ise 800 devir iyi olacaktır. Programı yarım ve daha fazla saatlik bir programa ayarlayabilirsiniz.



