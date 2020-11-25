Pratik Bilgiler Koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Pratik Bilgiler

Koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı?

Koyu renkli kıyafetlerinizin rengi solmadan ve bütün lekeleri çıkartarak yıkamak mı istiyorsunuz? Bu konuda size yardımcı olacak birkaç önerimiz var. Peki, koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı? Koyu renkli çamaşırlar kaç derecede yıkanmalı? koyu renkli çamaşırlar hangi programda yıkanır? Merak edilenler haberimizde.

25 Kasım 2020, Çarşamba 10:12 Son Güncelleme:
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Rengi solmamış, tertemiz kıyafetlere sahip olmak aslında o kadar da zor değil. Koyu renkli çamaşırları doğru programda ve doğru yöntemle yıkarsanız uzun yıllar kullanabilirsiniz. Peki, koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanmalı? Koyu renkli çamaşırlar kaç derecede yıkanmalı? koyu renkli çamaşırlar hangi programda yıkanır? Merak edilenler haberimizde.

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Koyu renkli çamaşırlar nasıl yıkanır?

Gereken malzemeler;

  • Çamaşır deterjanı
  • Yumuşatıcı

Koyu renkli kıyafetleri doğru derecede ve programda yıkamak için yapılması gerekenler;

  1. Koyu renkli kıyafetlerimizi terslerini çevirerek makineye atın. Böylece renkleri solmayacak ve yıpranmayacaklardır.
  2. Daha sonra deterjan gözüne deterjanı, yumuşatıcı gözüne de yumuşatıcıyı ekleyin.
  3. Ardından makineyi 40 dereceye ayarlayın. Bu renkliler için uygun bir sıcaklıktır. Daha sıcak bir derecede renkleri solabilir ve yıpranabilirler.
  4. Deviri için ise 800 devir iyi olacaktır. Programı yarım ve daha fazla saatlik bir programa ayarlayabilirsiniz.
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