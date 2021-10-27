Kozmetik ürünlerde denetim artacak! 9 ayda 11 ürün güvensiz çıktı

Sağlık ürünlerinin güvenli kullanımı amacıyla kozmetik ürünler başta olmak üzere denetim faaliyetleri hız kesmeyecek. 2022’de kozmetik ürün denetimi bin 225’e çıkacak. Kozmetik ürün mevzuatı AB’ye uyum doğrultusunda güncellenerek, üretimden satışa tüm süreçlerde kayıt dışı, sahte ve kaçak kozmetik üretimi önlenecek. Öte yandan kampanyalara rağmen Türkiye’de bilinçsiz antibiyotik tüketimi engellenemiyor. 2020’de bin kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 24.3 iken, bu rakam 2021’de 30’a çıktı.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 2022 bütçe teklifine göre; sağlık ürünlerinin güvenli kullanımı amacıyla kozmetik ürün denetimi artarak devam edecek. Bu çerçevede 2022 yılında denetlenen ürün sayısı bin 225’e çıkacak. Kozmetik ürünlerin kaydı devam edecek. Ürün Takip Sistemi’nin kullanımının geliştirilmesi ile üretimden satışa kadar tüm süreçlerde kayıt dışı, sahte, kaçak üretim önlenecek. 2020 yılında 288 bin 626 kozmetik ürün kaydı yapılırken, 2021 yılında bu sayı 360 bine çıktı.

2022’de 430 bin kozmetik ürünün kaydının yapılması hesaplanıyor. Kozmetik ürünlerin güvenli, etkili ve kaliteli bir şekilde piyasaya arzı için ulusal çıkarlar ve insan sağlığı gözetildiği vurgulanan bütçe teklifinde, “Bu doğrultuda AB mevzuatı değişikliklerine uyumlaştırılan Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Mevzuatında güncellemelerin yapılması planlanmakta” denildi.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve doktorlardan gelen “reçetesiz antibiyotik kullanmayın” uyarılarına rağmen, bilinçsiz antibiyotik tüketimi engellenemiyor. Bütçe rakamlarına göre; bin kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 2020’de 24.3 olarak gerçekleşirken, tüm çabalara rağmen rakam 2021’de 30’a çıktı. Antibiyotik kullanımının 2022 yılında 29’a, 2023’te 28’e 2024’de 27’ye düşürülmesi planlandı. Bitkisel ilaçların güvenli kullanımı konusunda da gerekli önlemler sıkı şekilde uygulanacak. Akıllı İlaç Kullanımı yaygınlaştırılacak. Akıllı İlaç Kullanımı ile ilgili mevcut durum analizleri yapılacak ve doktorların reçetelerine davranışlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve geri bildirim verilmesi yoluyla sistemin yaygınlaştırılması sağlanacak.

KOZMETİK LİSTELERİ

Bütçe teklifinde yer alan kozmetik mevzuatının güncellenmesi çerçevesinde; kozmetik ürünlerde kullanılan maddelere ilişkin listelerde değişiklikler yapılacak. Taslağı hazırlanan Homeopoatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile de homeopatik tıbbi ürünlerin istenen etkililiğe, güvenliliğe ve kaliteye sahip olmalarını sağlamak amacıyla zorunlu ruhsatlandırma süreci düzenlenecek. Ruhsat başvurularında; “Ürünün oral veya haricen kullanılması, ambalaj ve diğer bilgilerinde spesifik terapötik endikasyonun bulunmaması, ürün güvenliliğini garanti edecek şekilde seyreltilmiş olması, dış ve iç ambalajlarda bulunması zorunlu unsurlar ile prospektüsün içeriği gibi konular” dikkate alınacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirilen kozmetik ürün denetimlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre incelenen 732 üründen 11’i “güvencesiz” bulundu. Söz konusu dönemde “teknik düzenlemeye aykırı” yani “uygunsuz” bulunan ürün sayısı ise 583 olarak kayıtlara geçti. “Uygunsuzluk” sebebiyle verilen para cezaları 1 milyon 150 bin 814 oldu. Söz konusu dönemde, kurumun denetimleri dışında kolluk kuvvetleri tarafından ulaşılan 23 bin 863 ürün de “güvensiz ürün” kapsamına alındı.



