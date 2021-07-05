KPSS şartı yok! Bakanlık duyurdu! Kamuda iş ilanı…

Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte, iş arayanlar için kamuda fırsat yaratılıyor. Milli Savunma Bakanlığı çeşitli kadrolarda 2 bin 536 işçi almak için ilana çıktı. Başvurular, İşkur’un ‘iskur.gov.tr’ internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. 28 Temmuz’a kadar sürecek. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmayacak ancak adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Bakanlık 28 Temmuz’da kura ile toplam kadronun 4 katı aday belirleyerek sözlü ve uygulamalı sınava çağıracak.

FIRINCI, ŞOFÖR, ELEKTRİKÇİ

Sınava girmeye hak kazanan adaylar daha sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın ‘personeltemin.msb.gov.tr’ adresi üzerinden duyurulacak. Sözlüde 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak. Yüksek puanlı olanlardan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık işgücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Fırıncı, oto makinisti, boyacı, badanacı, şoför, elektrikçi, sıhhi tesisatçı ve kaynakçı gibi iş kollarında alım yapılacak.

ARANAN ŞARTLAR

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunacak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamışlar başvurabilir.

- Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmalı.

- Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamalı.

- Askerlik yapılmış olmalı.

- Güvenlik soruşturması temiz çıkmalı.

- Sağlıklı olduğu yönünde rapor aranacak.

- Adaylar ancak bir pozisyon için başvurabilecek.