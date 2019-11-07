Grafi2000 tarafından yapılan ve Cartoon Network'te yayınlanan yerli yapım çizgi film Kral Şakir'in Fil Necati'si, yeni kariyerine adım attı.

Cartoon Network’ün ‘Çizgi Film Gurmeleri’ne özenerek kendini ‘Youtube gurmesi’ ilan eden Fil Necati, ‘YouTuber’lar gibi kutu açma, yemek tarifi, ev tanıtımı, soru cevap hatta makyaj videoları çekiyor ve YouTuber olma yolunda ilk adımını atıyor, ancak Necati’nin her video denemesinin sonunda bir aksilik çıkıyor.

Cartoon Network, “Necati gerçek bir YouTuber olabilecek mi?” sorusunun cevabı için çocukları 9 Kasım’dan itibaren her cumartesi Youtube kanalına bekliyor.

Videolarını çekmeye yardım eden komik Fiko ile birlikte Fil Necati’nin YouTube videoları Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında çocuklarla buluşuyor.

Cartoon Network’ün Çizgi Film Gurmeleri’ne de gönderme yapan Fil Necati, yeni videolarını izlemeleri için çocukları bekliyor.

Fil Necati’nin videolarının yanı sıra yüzlerce eğlenceli çizgi film, birbirinden keyifli içerikler Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında çocuklarla buluşuyor.



