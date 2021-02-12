Kralın dönüşü: Stephen King’ten Enstitü çıktı

On iki yaşında olmasına rağmen üniversite eğitimi almaya hazırlanan Luke Ellis, üstün zekalıdır. Bir gece evine giren yabancılar anne babasını katlettikten sonra Luke’u kaçırırlar. Luke gözlerini kendi odası gibi görünen ama penceresi olmayan bir yerde açar. Kısa zamanda bir tesiste olduğunu ve burada kaçırılmış başka çocuklar da olduğunu fark eder. Burada çocukların sigara ve içki içmesine, gece dışarda oynamalarına izin verilmektedir ama kimse eğlenmemektedir. Çünkü çocukların tesiste çalışanlarca hırpalanmaları, kötü muameleye uğramaları da serbesttir. Her gün deney adı altında akla hayale gelmez zulümlere uğrayan çocuklar bir süre sonra ortadan kaybolmaktadır.

Çocuklar için cehennem

Luke, buraya üstün zekası yüzünden getirilmediğini anlar. Onu buraya getirmelerinin sebebi, dolu olanları değil ama boş pizza tepsilerini zihni ile hareket ettirebilmesini sağlayan zayıf gücüdür. Zalim çalışanları, kimsenin kaçamadığı ve kurtulamadığı bu hapishane ile toplama kampı karışımı tesise “Enstitü” demektedir. Luke ve onun gibi yetenekli çocuklar içinse burası cehennemdir. “Enstitü”, Stephen King’in Goodread Choice Awards 2019 ödülüne de sahip olan Türkçedeki son kitabı… Bu kitapla birlikte pek çok yerde King’in eski günlerine döndüğü yazıldı. Bunun önemli sebeplerinden biri King’in sıkça kullandığı ve hemen her seferinde unutulmaz eserler ortaya çıkardığı çocuk ana karakterlere dönmesi muhtemelen.

Zorbalık eleştirisi

Stephen King, çocukların hapis tutulduğu tesisi anlatırken önceki kitaplarında yaptığı gibi zorbalık eleştirisi de yapıyor ve bu kez “Çoğunluğun faydası için azınlığın acı çekmesi göze alınabilir mi?” sorusuna cevap arıyor. Kitabı için “Zayıf insanların güçlü olabildiklerini yazmak istedim” diyen King, “Enstitü” ile başkaldıran ve kötülüğe karşı mücadele eden çocuklarına yenilerini ekliyor. Hemen aldığı ödülden de anlaşıldığı üzere “Enstitü”, King’in eserleri arasında en sevilenlerden biri olmaya aday gibi görünüyor.

Mini dizi yolda

Wikipedia’da yer alan habere göre King’in “Enstitü’sünün televizyon hakları, yazarın Mr. Mercedes adlı kitabını da uyarlayan yapımcılar David E. Kelly ve Jack Bender tarafından alınmış durumda. IMDB’de açılmış olan sayfasında eserin mini dizi olarak uyarlanmasının planlandığı görülüyor. Yazarın önceki eserlerinden yapılan uyarlamaların ekran başarısı göz önüne alındığında diziyi merak etmemek elde değil ama kitabı okumuş olanlar için daha heyecanlı bir bekleyiş söz konusu olacak mutlaka.

Enstitü

Stephen King

Çeviri: Doğanay Banu Pinter

Altın Kitaplar

615 sayfa