Kredi faizleri değişti! Bankalar resmen duyurdu !Ziraat Bankası, HalkBank, Garanti BBVA...
Bankalardan kredi çekecekler için flaş faiz kararı... Bankalar tek tek yeni faiz oranlarını açıkladı. Bankalardan konut kredisi almak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, QNB Finansbank ve diğer bankalarda kredi faiz oranları değişti. Bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı.
15 Haziran 2021, Salı 12:28 Son Güncelleme:
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Bankalar da kredi faiz oranlarını açıkladı. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve diğer bankalarda kredi faiz oranları değişti. Bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı.
KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER...
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi faizleri ve ev fiyatları ne kadar yüksek olsa da satın alma eğilimini devam ettiriyor. Ev almak için kredi çekmek isteyenler kendilerine en uygun ve düşük kredi faiz oranının hangi bankada olduğunu araştırıyor.
RAPOR YAYIMLANDI
Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ
Bankalar da kredi faiz oranlarını açıkladı. En düşük faiz oranı hangi bankada? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne? İşte güncel konut kredisi faiz oranları
Ziraat Bankası Konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.37 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.455 TL Toplam geri ödeme: 148.751 TL
VakıfBank Konut Kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.34 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.436 TL Toplam geri ödeme: 148.118 TL
Garanti BBVA Konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.46 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.513 TL Toplam geri ödeme: 152.498 TL
HalkBank Konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.38 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.462 TL Toplam geri ödeme: 149.514 TL
Akbank Konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.468 TL Toplam geri ödeme: 149.692 TL
YapıKredi konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.468 TL Toplam geri ödeme: 149.821 TL
Türkiye İş Bankası konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.41 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.481 TL Toplam geri ödeme: 150.855 TL
QNB Finansbank konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.56 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.579 TL Toplam geri ödeme: 156.400 TL
TEB konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.68 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.658 TL Toplam geri ödeme: 160.957 TL
DenizBank konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.68 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.658 TL Toplam geri ödeme: 161.816 TL
HSBC konut kredisi
Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.80 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.739 TL Toplam geri ödeme: 166.270 TL