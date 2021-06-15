Bankalar da kredi faiz oranlarını açıkladı. Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve diğer bankalarda kredi faiz oranları değişti. Bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı.

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLER...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi faizleri ve ev fiyatları ne kadar yüksek olsa da satın alma eğilimini devam ettiriyor. Ev almak için kredi çekmek isteyenler kendilerine en uygun ve düşük kredi faiz oranının hangi bankada olduğunu araştırıyor.

RAPOR YAYIMLANDI

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Konut satışlarında İstanbul 11 bin 356 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 5 bin 653 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 3 bin 298 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Ardahan, 11 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZLERİ

Bankalar da kredi faiz oranlarını açıkladı. En düşük faiz oranı hangi bankada? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne? İşte güncel konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası Konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.37 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.455 TL Toplam geri ödeme: 148.751 TL

VakıfBank Konut Kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.34 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.436 TL Toplam geri ödeme: 148.118 TL

Garanti BBVA Konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.46 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.513 TL Toplam geri ödeme: 152.498 TL

HalkBank Konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.38 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.462 TL Toplam geri ödeme: 149.514 TL

Akbank Konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.468 TL Toplam geri ödeme: 149.692 TL

YapıKredi konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.39 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.468 TL Toplam geri ödeme: 149.821 TL

Türkiye İş Bankası konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.41 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.481 TL Toplam geri ödeme: 150.855 TL

QNB Finansbank konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.56 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.579 TL Toplam geri ödeme: 156.400 TL

TEB konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.68 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.658 TL Toplam geri ödeme: 160.957 TL

DenizBank konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.68 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.658 TL Toplam geri ödeme: 161.816 TL

HSBC konut kredisi

Kredi tutarı: 100 bin lira Faiz: 1.80 Vade: 60 ay Aylık taksit: 2.739 TL Toplam geri ödeme: 166.270 TL