Kredi faizleri indi! Tek tek hesaplandı! İşte yeni kredi tutarları...

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 16’dan yüzde 15’e indiren kararının ardından, kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank da kredi faiz oranlarını düşürdü. Ekim ayındaki indirimin sonrasında da piyasaya öncülük ederek kredi faiz oranlarını 200 baz puana kadar değişen oranlarda düşüren kamu bankaları yine Merkez’i takip etti. Merkez’in önceki gün yaptığı 100 baz puanlık indirimi izleyen kamu bankaları, aynı oranda indirime gitti.

SADECE SIFIR KONUTLARDA

Bu kapsamda, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yapıldı.

Konut kredisi faiz oranları, 26 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere sıfır ve ikinci el dahil tüm konutlarda 1 milyon liranın altındaki tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon liranın üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34’e çekilmişti.

Dün yapılan indirimle, yalnızca sıfır konutlar için kredi faizleri, 19 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon liranın altındaki tutarlarda yüzde 1.20’ye, 1 milyon liranın üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.29’a düştü.

ARTIŞA GEÇTİ

Konut alımında önemli bir kriter olan faiz, yüzde 1 seviyesine yaklaştıkça satışlar artıyor. 26 Ekim’den itibaren geçerli olan indirim sonrasında kredili konut satışları 5 ay sonra ilk kez artışa geçmiş, ekimde yüzde 9.7 yükselişle 28 bin 49 konut için kredi kullanılmıştı. Son 25 günde yapılan iki indirim, konut piyasasında önemli bir hareket yaratacak.

FIRSATÇILAR DURMUYOR

İnşaat maliyetlerinin yükselişine bağlı olarak konut fiyatlarının arttığı bu ortamda gelen indirim ile faiz yükü azalıyor ve fiyat artışları sübvanse ediliyor. Ancak faiz indiriminin başladığı 26 Ekim’den itibaren satılık ev fiyatları yükseliyor. Fırsatçılar, kredi maliyetinden oluşan farkı ceplerine atıyor. Dün yapılan indirimle bu artışların süreceğinden endişe ediliyor.

İŞTE FARKIN HESABI

Şu anda piyasada ortalama faiz oranı aylık yüzde 1.43 seviyesinde bulunuyor. İndirim sonrasında aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları azaldı. Örneğin 100 bin liralık bir kredide, ekimde yapılan indirimde vatandaş 12 bin 613 lira az ödüyordu. Yeni indirimle bu rakam 20 bin 559 liraya çıktı. 500 bin liralık kredide 63 bin 155 lira olan avantaj, böylece 102 bin 794 liraya yükseldi. 1 milyon 100 bin lira kredide ise 89 bin 771 lira olan avantaj 139 bin liraya çıktı.

İşte piyasa ortalamalarına göre örnek geri ödeme miktarları: