Ekonomi Kredi fırsatı! 36 ay vade, dosya masrafı yok...

Kredi fırsatı! 36 ay vade, dosya masrafı yok...

Ekonomi

Kredi fırsatı! 36 ay vade, dosya masrafı yok...

Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için kredi paketi sunduğunu duyurdu.

18 Haziran 2021, Cuma 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi" imkânı sunuyor. Yaz Kredisi’ne dijital kanallar üzerinden dosya masrafı olmadan başvurulabiliyor ve 36 aya varan vade imkânından yararlanılabiliyor.     

  Krediyle ilgili detaylı bilgiye bankanın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Alternatif Bank müşterileri kredi başvurularını bankanın mobil veya internet nankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapabiliyor. 

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küresel ısınmayla topyekün mücadele
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Bu haberi okuyan kart aidatından kurtulur
Bilal Emin Turan
Ekrem Sarısu
Babam askerliğini borçlanarak 18 ay erken emekli olabilir mi?
Ekrem Sarısu
Özlem Denizmen
Para genleri
Özlem Denizmen
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Bakan Elvan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz