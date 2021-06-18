Kredi fırsatı! 36 ay vade, dosya masrafı yok...

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yaz aylarında artan ihtiyaçlar için "Ferahlatan Yaz Kredisi" imkânı sunuyor. Yaz Kredisi’ne dijital kanallar üzerinden dosya masrafı olmadan başvurulabiliyor ve 36 aya varan vade imkânından yararlanılabiliyor.

Krediyle ilgili detaylı bilgiye bankanın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Alternatif Bank müşterileri kredi başvurularını bankanın mobil veya internet nankacılığı üzerinden şubeye gitmeden yapabiliyor.