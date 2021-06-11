İhtiyaç kredisi çekmeyi planlayanlar için en önemli kriterler arasında düşük faiz oranları ve ödeme planı bulunuyor. Pek çok kişi, ihtiyaç kredisi çekerken, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle ihtiyaç kredisi veren bankaları tercih ediyor. Peki, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

DÜŞÜK FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredi çekmeyi planladığınız bankanın internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunda bulunan kredi tutarı, kredi vadesi ve talep edilen kişisel bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmanız yeterli oluyor.

12, 18, 24 VE 36 AY TAKSİTLE İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANLARI VE FAİZ ORANLARI

Düşük faizli ihtiyaç kredilerinin 12,18,24 ve 26 ay olarak düzenlenen ödeme planları ve en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar aşağıdaki gibidir:

12 AYLIK KREDİ

10 bin liralık ihtiyaç kredisi almak ve 12 ay vade ile ödemek istendiğinde, en uygun kredi imkanını QNB Finansbank ve ING Bank sağlıyor.

Yukarıda örneği verilen kredinin QNB Finansbank’tan alınması halinde geri ödemesi 11.167,04 olacaktır. Aylık taksit olarak ise 926,42 lira geri ödeme yapılır ve faiz oranı yüzde 1,39 olur. QNB Finansbank’tan alınan bu kredi aynı zamanda 3 ay erteleme özelliğine sahiptir.

Aynı kredi ING Bank'tan alındığında ise, toplam geri ödeme tutarı 11 bin 333,12 lira olacaktır. Aylık kredi taksiti 940,26 lira olurken, faiz oranı kişinin kredi notu ile değişim göstermekle birlikte yüzde 1,59 olur.

18 AYLIK KREDİ

10.000 lira ihtiyaç kredisi çekerek 18 ayda geri ödeme planı yapan vatandaşlar için en uygun fiyatı ONB Finansbank sunuyor.

3 ay ertelemeli olan bu kredide aylık taksit 647,71 lira olurken, toplam ödenecek tutar ise 11 bin 708,78 lira oluyor. ONB Finansbank’ta bu şartlardaki bir kredinin faiz oranı ise yüzde 1,39’a denk geliyor.

24 AYLIK KREDİ

10.000 lira ihtiyaç kredisi alarak, ödemesini 24 ayda yapmak isteyenlere en uygun kredi imkanını QNB Finansbank ve TEB sunuyor.

QNB Finansbank’ta 24 aylık toplam ödeme 12.266,96 lira olurken, TEB’de bu tutar 12.368,48 lira. QNB Finansbank’ın aylık ödemeleri, 509,04 lira, faiz oranı ise yüzde 1,39 iken, TEB'de aylık ödeme tutarı 513,27 lira faiz oranı ise yüzde 1,45.

36 AY

10.000 liralık krediyi 36 ay taksitte ödemek isteyenler için en uygun kredi imkanı İş Bankası, TEB ve QNB Finansbank tarafından sunuluyor.