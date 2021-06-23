Ekonomi Kredi ve faiz kolaylığı! Halkbank’tan müjdeli haber! Tarih belli oldu…

Kredi ve faiz kolaylığı! Halkbank’tan müjdeli haber! Tarih belli oldu…

Ekonomi

Kredi ve faiz kolaylığı! Halkbank’tan müjdeli haber! Tarih belli oldu…

Yüz binlerce kişiye kredi ve faiz müjdesi…. Cumhurbaşkanı kararıyla milyonlarca esnaf, işletme, üretici, turizmciyi rahatlatan bir dizi karar dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi bu yıla devreden kredilerde, esnaf aleyhine oluşan ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.

23 Haziran 2021, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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Halkbank tarafından esnafa kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre faiz desteği kararı 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. B destek, Halkbank'tan kullanılan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılan ve bakiyesi bu yıla devreden krediler için geçerli olacak.

Faiz tahakkuk tarihinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarını Hazine karşılayacak. Karar 31 Aralık tarihine kadar uygulanacak.

KESİNTİ SIFIRLANDI

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre; Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Uluslararası Finans Kurumundan (IFC) aldıkları kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı sıfırlandı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Cumhurbaşkanı kararına göre bu kredilerde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ UZADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği salgından dolayı sıkıntılı zamanlar geçiren turizm sektörünü yakından ilgilendiren KDV desteğinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar dün yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

LİSANSLI DEPOLARA DESTEK

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri de belirlendi. Buna göre, belirlenen ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında yapılacak.

Karar, üreticilerin sigortalı depo imkânına kavuşmasını, ürünlerini fiyatlarının düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamalarını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan Lisanslı Depoculuk Sistemi'ne ürün teslim eden üretici ve üretici örgütlerinin 3 yıl süreyle desteklenmesini kapsıyor.

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