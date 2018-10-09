Ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın ve dövizdeki dalgalanmanın da etkisiyle son dönemde bazı işletmelerin kredi borçlarını zamanında ödemeye zorlandıkları konuşuluyordu. Hatta bazı firmalar kredilerini yeniden yapılandırma yolunu da seçmişti. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dün bir tavsiye kararı alarak kredi borcu olan işletmelere ve esnafa çok önemli bir kolaylık sağladı.

30 NİSAN 2019 KRİTİK

Kararla firmaların kredilerini zorlanmadan ödemesi amaçlandı. Bu imkandan kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar yararlanacak. Böylece, 30 Nisan 2019’a kadar vadesi dolacak veya taksit ödemesi olan krediler, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere 24 ay vadeye kadar yapılandırılacak.

BÜYÜMEYE KATKI

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Uygulama için, işletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek. Bankacılık sektörü, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir.”