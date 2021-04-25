Kripto para mağdurları ne yapabilir? Dikkat çeken açıklama…

Blok zincir temelli kripto paraların normalde merkeziyetsiz ve kişilerin kendi kripto cüzdanları üzerinden işleyen aracısız yerler olduğunu kaydeden Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat, fakat şimdilerde bu alım satımların yapıldığı yerlerin bu işi merkezileştirdiğini belirtti. Bu durumun riski arttırdığını kaydeden Polat, “Kimileri borsayı kuruyor, medyaya çıkıyor, kurumsallık görüntüsü veriyor. Kimilerinin sadece internet sitesi var. Kullanıcıların bu konuları bilecek kadar finansal okuryazarlığı olması gerekir. Bu piyasayı bu ekosistemi bilmeden buraya girmek büyük bir risk. Zaten devletlerin bir garantisi yok. Riski tamamen siz yükleniyorsunuz. Bu riski iyi hesaplamadan bilinçsizce girdiğinizde bunun cezasına katlanmak zorunda kalabiliyorsunuz” dedi.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Kripto paraların saklanması durumunun kullanıcılarda olmasının hem avantaj hem de dezavantaj oluşturduğuna dikkat çeken Polat, “Katılımcı kripto para alıyor, bunu da bir flaş diske yükleyerek muhafaza ediyor. Yani bir nevi dijital cüzdan içine alıyor.

‘GÖMLEK CEBİNDE KAÇAR’

Tamamen kendi inisiyatifinde oluyor para. Ama bu işi sizin para yatırdığının alım satım platformunun, yani dijital borsanın sahibi, yönetimi yapıyorsa bu korkunç bir risk. Herhangi biri bu kripto varlıkları bir flaş disk içine toplayıp gömlek cebine koyup yurtdışına kaçabilir. Bu risk her zaman var. Kullanıcıların bilinçli ve dikkatli olması çok önemli. O yüzden devletler bu işin düzenlemesini yaparken bu yapıların para hareketlerinin şeffaf ve adil biçimde olmasını ve kolaylıkla takip edilebilir şekilde olmasını sağlamalılar” diye konuştu.

İsmail Hakkı Polat, Thodex mağdurları ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: “Mağdurların öncelikle yapmaları gereken sükûnetle beklemek. Bu kuruluşun banka hesaplarına el konuldu. Buradaki paralar mağdurlara dağıtılacak. Bunu da bir umut olarak söyleyebilirim. İkincisi, sadece bankalardaki paralar değil kripto varlıklar üzerindeki adli makamların açıklamalarını ve yaptırımları da beklemek lazım. Eğer bu varlıklara da el konulabilirse veya blokaj konulduysa bunlar da geri alınarak sahiplerine iade edilebilir. Bu bir nevi acı bir ders olmalı.”

‘CÜZDANDA’ TUTUN

Kullanıcıların alım satım yaptıkları platformları iyi incelemesi gerektiğini belirten İsmail Hakkı Polat, “Ödenmiş sermayesinin olup olmadığına, o sermayenin nasıl kullandığına baksınlar. işlem hacimlerinin durumunu kontrol etsinler. Böyle bir yapıda siz işlemlerinizi yaptıktan sonra coinlerinizi alıp kendi cüzdanınıza çekmeniz temel tavsiyedir” dedi.

DÜZENLEME ŞART

YERLİ borsaların avantajı olduğunu kaydeden İsmail Hakkı Polat, “Sıkıntı halinde Türk mahkemelerinde hak aranacak bir hukuki altyapı var. Konu, Ticaret Kanunu’na tabi. Ama Sermaye Piyasaları Kanunu’na tabi olursa altyapısı daha da güçlenecek. Bu borsaları sermaye piyasalarına entegre edecek düzenlemelerin yapılması gerekir” diye konuştu.

Avrupa ve Amerika’da benzer vakaların yaşandığını kaydeden Polat, şunları söyledi: “Japonya’da bir kripto para kuruluşunun 700 bin bitcoin’i çalındı. Kullanıcılar birkaç sene bekledi. Bu süreçte bitcoin yükseldi. Şu anda çalınan paralar geri dağıtılıyor. Değeri yükseldiği için de katılımcılar kârlı olarak paralarını geri alıyorlar.”