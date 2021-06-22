Kripto paradaki çöküş sonrası altın fiyatları ve dolar güçleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin üslubu ve Çin’in kripto kısıtlama çağrısı piyasalarda sert dalgalanmaya yol açıyor. Riskler arttı. Bu süreçte krediyle yapılacak işlemler gereksiz riski artıracaktır. Öte yandan Gram altın ve dolar kuru ise yükselişi işaret ediyor. İşte ayrıntılar...

ABD Merkez Bankası'nın şahin üslubu, beklenenden önce adım atacağı yönündeki izlenim piyasalardaki pozisyonların gözden geçirilmesine neden oldu. Kripto varlıklarda ve değerli metallerde satışlar görülürken dolar güçleniyor.

Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:

Piyasalarda robot işlemler ve geçişkenlikler oynaklığı artırıyor. Bir piyasada artan kayıplar, aynı kişilerin farklı pozisyonlarının olması nedeniyle diğer piyasaları da etkileyebiliyor. Bu da sert satışlara yol açmakta.

KRİPTO PARA PİYASASINDA KAYIP

Kripto varlıklarda hızlı getiriler sağlandığı gibi kayıplar da aynı sertlikte yaşanıyor. Çin’de Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ve İngiltere’de bankaların aldıkları önlemler satışları artırıyor. Kurumsal talep de sürüyor. MicroStrategy, yaklaşık 13 bin Bitcoin alımı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre en büyük halka açık ticari istihbarat şirketlerinden biri olan MicroStrategy, 489 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü genişletti. Kriptolarda iniş ve çıkışlı seyrin devam edeceği görülüyor.BORSADA KAYBETTİRMEYENLER

Altın fiyatlarında flaş tahminBorsa İstanbul’da geçen beş yılda her yıl kazandıran 35 hisse senedi bulunuyor. Bu hisseler içerisinden sermayesi 300 milyon doların üzerinde 10 şirket bulunuyor. Kaybettirmeyen hisselerde ağırlıklı olarak belli bir sektörde kümelenme söz konusu değil.

Listeye farklı sektörlerden 10 şirket şunlar: Sasa Polyester, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Koza Altın, Doğan Holding, Hektaş, Koza Madencilik, Servet GMYO, Kordsa, Inveo Yatırım Holding, Anadolu Sigorta.

ALTIN FİYATLARINA YÖNELİK TAHMİNLER

OCBC Bank stratejistlerine göre, altının onsu 2022 sonuna kadar 1.500 dolara çıkabilir. Singapur merkezli OCBC Bank’ın değerlendirmesine göre altın fiyatlarında daha düşük seviyeler beklenmeli. Kurum ons altın fiyatını bu yılın sonunda 1800 dolar, gelecek yılın sonunda ise 1500 dolar olarak tahmin ediyor.

Commerzbank, enflasyon endişelerinin altın fiyatını yıl sonuna kadar 2.000 dolar/ons'a yükseltmesini öngörüyor. Commerzbank ayrıca gümüş fiyatının 2021 sonunda 30 dolara yükseleceğini ve paladyumun ons başına 2.800 dolar olacağını tahmin ediyor.Credit Suisse fiyatlar zayıflamasına rağmen altının yükseleceğini öngören kurumlar arasında yer alıyor. Kurum, altının 1.941 -1966 dolar seviyesine doğru ilerlemesini bekliyor.

Daha geniş konsolidasyon aralığını korumak için şimdilik 1.943 -1966 doların tekrar sınırlanmasını beklerken, nihai bir kırılmanın 2.075 dolarlık rekor seviyeye geri dönmenin kapısını açacağını söylüyor

Altının 1.840 doların altına kayması halindeyse 1.809 -1805 dolar desteklerinin çalışacağını bunun da gerisine kayması halinde 1.765 -1755 dolardaki desteğin öne çıkacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN VE DOLARDA RİSKLER

Altın fiyatlarında flaş tahmin

Gram altın ve dolar kuru yükselişi işaret ediyor. Dolar/TL 8,78 seviyesine çıktı. Doların 8,50’nin üzerindeki kalıcı hareketi 9,40 seviyesine doğru yükselişin devam etmesine neden olacaktır.

Dolar kuru uzun vadede aylık seyirde yükselen bir kanalda ve 2018 yılından itibaren içerisinde hareket ettiği yukarı kanalı bir basamak üste taşıdı.

BIST 100 Endeksi ise 1.445 seviyesinin altına kayarak bir kez daha 1.256-1.450 bandına geriledi. Endeks 1.445 seviyesinin üzerine çıkmadıkça zayıf seyir sürecektir.

AÇIĞA SATIŞ VE KREDİLİ İŞLEMLER ARTTI

Açığa satış ve kredili işlemler arttı. Öne çıkan 5 detay şöyle: 1 Borsaya yeni gelen yatırımcılarla birlikte elde tutma süreleri düştü. Açığa satış ve kredili işlemlerse arttı.

2 Borsada açığa satış işlemleri toplam hacmin yüzde 9’unu oluşturuyor.

3 Açığa satış işlem hacmi 2019’da 135 milyar TL iken 2020’de 312 milyar TL’ye çıktı. 2021’de 222 milyar TL’ye indi ancak bu oran da hala yüksek.

4 Kredi kullanan hesap sayısı 2019 yılında 11.895 iken 2020 yılında 25.076’a yükseldi.

5 Kredi hacmi aynı sürelerde 2.8 milyar TL’den 6.8 milyar TL’ye yükseldi.

Görünen o ki piyasalarda dalgalanmalar sürecek. Bu nedenle daha korumacı bir yaklaşım öne çıkmalı.



