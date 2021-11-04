Kripto parası olanlar dikkat! Hackerlerin hedefi olmayın

Kripto parada şirket vurgunlarının yanında bir de siber güvenlik konusu var. Kripto para piyasaları sürekli olarak siber saldırılara da maruz kalırken, hackerların da yeni hedefi haline geldi. Uzmanlar, oltalama yöntemi, fidye yazılım saldırıları ve saadet zinciri gibi yöntemlerle yatırımcıların tehdit edildiğine dikkat çekiyor. Her 40 saniyede bir oltalama yöntemi ile saldırı gerçekleştiriliyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, Üsküdar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Özekes, blokzincir teknolojisi ve merkezi olmayan finans (DeFi) hareketinin çok büyüdüğünü belirterek, “Ancak artan bu popülerlik nedeniyle sistem siber saldırıların da hedefine girmeye başladı. Sektörde bazı güvenlik açıkları da var. Hacklenme ciddi bir risktir çünkü kaybolan veya çalınan bitcoinleri geri almanın bir yolu yoktur. Akıllı bir cüzdanın korumasına sahip olunsa bile kripto para borsaların saldırıya uğrama olasılığı yüksektir. Bir cüzdanınız varsa ve anahtarınızı unutursanız veya kaybederseniz, kripto paranızı almanız sizi epey uğraştırabilir” dedi.

2018’de Japon Coincheck firmasından 530 milyon dolar değerinde 500 milyon NEM coin’in çalınarak 19 farklı hesaba aktarıldığını hatırlatan Özekes, “Sadece 2019’da 292 milyon dolar değerinde 12 büyük kripto para hırsızlığı gerçekleşti. Aralık 2020’de 1.5 milyon üzerinde kullanıcısı olan İngiltere merkezli kripto para borsası EXMO uğradığı siber saldırı sonucunda toplam varlıklarının yüzde 5’ini kaybettiğini açıkladı. Ağustos 2021’de ise Poly Network, hackerların hedefindeydi ve yaklaşık 600 milyon dolar değerinde Etherium saldırganların hesabına geçirildi” diye konuştu.

Dolandırıcılık ve aldatmaca olaylarının da yaşandığına da dikkat çeken Özekes, alıcılar ve satıcıların çevrimiçi kripto para ticareti yapabileceği borsalardan bazılarının sahte olabileceği uyarısında da bulunuyor. Kripto para sektöründe çeşitli güvenlik açıkları olduğunu belirten Özekes, sözlerini şöyle sürdürdü: “Blockchain analitik firması Chainalysis, kripto para tabanlı suçlar incelendiğinde 2020’de 2019’a kıyasla fidye yazılımı saldırılarının yüzde 311 arttığını raporladı. Siber saldırılar, dolandırıcılık, oltalama gibi yöntemlerle bu sistemin ve kullanıcılarının zaafiyetleri ortaya çıktı.”

Siber güvenlik şirketi Eset, son günlerin popüler kripto para birimlerinden SafeMoon’un sahte bir uygulaması ile ilgili uyarılarda bulundu. Sahte uygulama aracılığıyla siber suçlular web kamerasını ele geçirerek kullanıcıları gözetleyebiliyor, kullanıcıların parolalarını çalabiliyor. En yeni altcoinlerden biri olan SafeMoon altı ay önce işlem görmeye başladı. Sosyal medya fenomenleri ve çok sayıda fanatiğin tetiklediği çılgınlıkla birlikte SafeMoon oldukça popüler hale geldi. Siber dolandırıcılar da bu popülerliği kullanmakta geç kalmadılar. Eset uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre, dolandırıcılar SafeMoon üzerinden bir aldatmaca planlayarak sahte bir uygulama güncellemesi kullanıyor.

Avukat Elvan Kılıç, dijital varlıklarda bu yılın başında görülmemiş bir yükseliş yaşandığını anımsatarak, “Bu bir yatırım çılgınlığına yol açtı. Mayıs ayında ise kripto para borsaları hızla değer kaybetti. Kripto borsalarda yaşanan donmalar da yatırımcıların kayıplarını artırdı. Mayıs ayında 1 triyon dolarlık kayıp söz konusu oldu” dedi.

Kılıç, mağdurlarla ilgili de şunları söyledi: “Bugün dünyada binlerce kripto para yatırımcısı paralarının yatırdıkları şirketlere karşı hukuki süreç başlattılar. Burada önemli olan yatırım yapılan aracı şirketlerin durumudur. Hala bir yol katedilememiş durumda, bunun sebebi yatırım yapılırken yani en başta iyi bir analiz yapmadan hareket eden kullanıcıların aracı şirketlerle arasındaki hukuki ve cezai bağın kopuk olması. Mağdur kişi hakkını ceza hukuku yollarını kullanarak aramalı. Bitcoin veya kripto para cinsi kullanarak bir suçtan elde edilen kara parayı aklayan kişiler 3 ile 7 yıl arasında hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

YASAL GÜVENCE YOK

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kripto alanında yasal düzenlemeler ve yatırımcılar için güvencelerin henüz oluşturulmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sektör deneme, yanılma yöntemi ve olumlu, olumsuz deneyimler üzerinde yürüyor. Süreç ilerledikçe kriptoda da diğer finansal araçlar gibi yasal düzenlemelerin yapılması ve yatırımcıyı güvence altına alacak önlemlerin getirilmesi bekleniyor. Mağduriyetini yargı yoluyla veya haricen gideren yatırımcı bilgisi bizde bulunmuyor. Olasılıkla yargı yoluna giden yatırımcı için sonuçta haklı çıksalar dahi haklılıklarını tespit eden yargı kararının infaz kabiliyeti bulunmuyor. Yatırımcıyı mağdur edip kepenk indiren kimi firmalar bakımından alınan tedbir kararlarının da, tedbir uygulanan malvarlığı değeri dikkate alındığında mağdurların tamamının talebini karşılayacak düzeyde olmadığı bilgisine sahibiz. Mağdurların paralarını kurtaracağını vadeden birtakım hukuk bürolarının da mağdurlar üzerinden para kazanmaya gayret ettiklerini gözlemliyoruz.”