Kritik maça Türk futbolseverlerin favori hakemi: Mateu Lahoz

Yunan ekibi Olympiakos'un başkanı Evangelos Marinakis'in ilk maçtaki galibiyetin ardından söylediği "Şehrimiz İstanbul'da böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" sözleri ortamı germişti.

Yunanistan'da oynanacak karşılaşma ise UEFA tarafından yakından takip edilecek. Bu nedenle maça Avrupa'nın en iyi 3 hakeminden biri olan Mateu Lahoz verildi.

Lahoz, son Şampiyonlar Ligi finali olan Chelsea-Manchester City maçını yönetmişti. Kariyerinin zirvesinde olan 44 yaşındaki İspanyol hakem, daha önce Türkiye için, "Zemine çıktığım anda bana tezahürat yapılan nadide ülke Türkiye" cümlesini kullanmıştı.

Türk futbolseverlerin daha önce bu yakınlığı İtalyan hakem Pierluigi Collina'ya göstermişti. Collina, Türk takımlarının uğurlu hakemi olarak görülüyordu.

Lahoz ise bu sezon daha önce Beşiktaş'ın Dortmund ile oynadığı maçı yönetti. İspanyol hakem 2011 yılından bu yana kesintisiz olarak FIFA hakemliği yapıyor.